Ліна Костенко – неймовірна наша сучасниця, якій за тиждень виповниться 95 років. З нагоди такої поважної дати в бібліотеці Грушевського пройде зустріч, де можна буде не лише дізнатися про її життєвий шлях, а й почитати улюблені вірші.

Катерина Єгорушкіна, Ігор Жалоба – ще одні герої культурних подій нашого міста цього тижня. Саме ним будуть присвячені зустрічі в одеських бібліотеках.

А ще, на вас чекає захоплююча детективна історія мистецтва. Вам розкажуть про історію підробок, крадіжок, чорний ринок. Буде цікаво. Любителів джазу чекає черговий урок Музичної Академії, який проведе Олена Шевченко. Цього разу вона розповість про легендарного музиканта Джорджа Бенсона.

Що: Літературна зустріч з Катериною Єгорушкіною.

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 11 березня, 16:00



Що: Зустріч з істориком, воїному ЗСУ Ігорем Жалобою.

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 12 березня, 16:00

Що: Детективна історія мистецтва: розкриття таємниць підробок та крадіжок.

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 12 березня, 16:00

Що: Ліна Костенко: слово, що творить свободу.

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 13 березня, 15:30

Що: Джазова академія. Зустріч, присвячена Джорджу Бенсону.

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 13 березня, 17:00

