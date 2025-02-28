За оцінками видання, корисні копалини Одещини мають вартість у 10 мільярдів доларів. Аналогічні показники зафіксовані в Херсонській та Чернівецькій областях.
Основна причина – наявність переважно будівельних матеріалів: піску, суглинків, цементної та керамзитової сировини, гравію, гальки та гранітів.
Загальна вартість корисних копалин України, за даними Forbes, становить 14,8 трильйона доларів.
Найбагатшими регіонами стали Донецька, Дніпропетровська та Луганська області, на які припадає понад 70% загальної суми.
Основну частку видобутку становить кам’яне вугілля (62%), залізна руда (14%), а частка інших ресурсів не перевищує 5%.
Загальний обсяг мінеральних запасів країни оцінюється у 111 мільярдів тонн.
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