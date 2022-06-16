«Одесская жизнь» в блогах: почем вода, или чем торгует рыбный корпус на Привозе?

Наш Привоз – просто неисчерпаемый кладезь тем для обсуждения, правда, все больше бытовых, которые по сравнению с военными выглядят мелковато. Однако бытовые вопросы во время войны не менее важны, чем любые другие. Например, цены.

В выходные я отправилась на Привоз за рыбой. Ассортимент в рыбном корпусе, несмотря на сложное время, на мой взгляд, уменьшился не критично, а вот цены выросли. Но с чего бы им расти, если рыба в Одессу сейчас попасть вряд ли может – как черноморская, так и океаническая, ведь город со стороны моря блокирован вражеским флотом. Рыбу сюда, вероятно, доставляют откуда-то из городского холодильника, куда ее привезли, скорее всего, еще до начала войны. Находится он в городе, а не за тридевять земель, и стоимость доставки должна быть невелика. С какого же перепугу цены на рыбную продукцию на Привозе растут «стремительным домкратом»? Может быть, руководство «рыбного рая» объяснит это одесситам, особенно тем, кто по таким ценам может не купить, а только посмотреть, как выглядит рыба?

Повозмущавшись про себя несусветными ценами, я стала выбирать рыбу. И тут я с удивлением увидела в холодильнике какие-то странные куски, по форме напоминающие филе. Присмотревшись, поняла, что это лед, внутри которого еле-еле просматривались какие-то розоватые детали. На ценнике было написано: «Пангасиус» и указана цена – 155 гривен за килограмм.

До войны рыба эта была одной из самых доступных, и ее покупали пенсионеры и те, кто получал небольшие зарплаты. Я представила себе, во что обойдется эта рыбка пенсионеру сейчас, если половина ее веса растает вместе со льдом. Продавщице я задала хоть и провокационный, но вполне законный вопрос: «Скажите, а рыба там, внутри льда, есть?», на что она что-то буркнула, весьма похожее на «Нет!». И, честно говоря, я готова была с ней согласиться.

Год назад на такой же вопрос мне ответили, что рыбу в таком виде привозит поставщик. Ответ так себе. Хотела бы я знать, кто примет у поставщика рыбу в таком виде? Ведь если корпус останется без света хотя бы на два часа, половина веса рыбы просто стечет в канализацию. Кроме того, в воде рыбу давным-давно не замораживают, сейчас используют сухую заморозку, при которой на рыбе остается только легкий слой снега. А вот лед, как мне кажется, «прирастает» к рыбе уже в рыбном корпусе.

Если мне не изменяет память, то в начале войны нас очень активно призывали жаловаться на необоснованные цены. Хочется узнать, чем обоснованы цены в рыбном корпусе рынка «Привоз»? Понятно, что я имею в виду вовсе не семгу или форель. Или на войне как на войне – победителей, то есть продавцов, не судят? Потому что в этой ситуации в победителях остаются только те, кто нечестен с покупателями.

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