Одесский Привоз: скоро не узнаете

Одесский Привоз в дни военного положения радует еще и тем, что на нем ничего не стоит на месте. Проще говоря, он продолжает видоизменяться, улучшаться и обновляться.

На месте бывших рыбных рядов, которые, кстати, переехали на новое место – к овощам-соленьям – совсем незадолго до начала войны, сейчас получилось что-то вроде оптового рынка: там стоят машины, рядом – лотки «на скорую руку».

Это только пока. Напомним, здесь собираются обустраивать парковку.

Что касается самого рынка, вернее, той его части, которая соседствует с Новощепным рядом, то здесь полным ходом идут обновления.

Они покупателям не видны – находятся за металлическим ограждениям, из-за которого может показаться, что Привоз «сузился». Когда-то здесь тянулись разные крошечные магазинчики старого образца со всякой галантерейкой. Их снесли.

Корреспонденту «Одесской жизни» удалось заглянуть за ограждение. Так вот, там уже устанавливаются новые торговые ряды – современные, по образу и подобию тех, что выстроились стройными рядами со стороны Екатерининской, сразу за новой (впрочем, уже ставшей привычной) аркой. Кстати, там теперь торгуют в основном одеждой и обувью и прочими «сопутствующими» товарами.

Новые же торговые павильоны, которые здесь сейчас устанавливаются, будут выходить на обновленный Новощепной ряд, который на сегодняшний день с этой стороны тоже пока «красуется» все тем же металлическим ограждением…

Ранее «Одесская жизнь» узнавала «шо почем» на одесском Привозе в 112-й день войны.

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Фото Марии Котовой