Одесса на военном положении, день 112-й: «шо почем?»

112-й день военного положения в Одессе… Кстати, сегодня на одесском Привозе довелось услышать важную подсказку: «А вы от какого дня считаете? Почему это 24 февраля? У нас война, между прочим, с 2014 года идет! И, кстати, совсем не «между прочим». Да, все так… Вот только услышать именно это на Привозе я ожидала меньше всего… Как же многое меняется…

Привоз: пробовать-не пробовать?

Вот что на Привозе не меняется, так это его позитивно-жизнеутверждающий колорит. Это наш знаменитый рынок еще в активно-ковидные времена доказал.

Ну вот, к примеру, где еще можно услышать такой диалог:

– Вашу клубнику можно попробовать?

– Мне это нравится. Она еще спрашивает!.. Только зачем вам ее пробовать? Вы что, сами не видите, что она лучшая на Привозе?.. Покупайте быстрее, если вы, конечно, не пришли за просто так поинтересоваться.

Ответ понятен: уже жарко, и клубника, которая, кстати, сейчас в состоянии «самого сезона», может вот-вот превратиться в состояние «на компот». Впрочем, ценовая политика на ягодку и прочее летнее – «нехилая» (выражение тоже подслушано). Кстати, а «шо почем»?

Овощи-фрукты

картофель (молодой, конечно, хотя сегодня услышала определение «не такой он уже у вас и юный») – 30-45, очищенный в кулечках стартует от 50 грн; старый картофель тоже есть, старт от 10 грн;

огурцы – варьируются в цене от 30 до 60 грн;

помидоры – 35-100 грн (о тех, которые по сто, услышала от покупателя: «они у вас «сувенирные», что ли?»);

сладкий перец стартует от 55 грн, есть и по 70 грн;

лук – 35-40 грн;

морковь – 35-40;

свекла – 60-65 грн;

молодая капуста – 35-45 грн;

горошек – 30-35 грн;

кабачки – 25-45 грн.

лимоны – 35-40 грн; (умилил уточняющий вопрос покупателя: «Это молодые или как?». Ответ последовал четкий: «Конечно!»)

клубника (ах, этот диапазон!) – 45-80 грн;

черешня – 40-70 грн;

вишня – 40-55 грн;

персики (пока очень мало) – 60-80 грн;

абрикосы – 60-70 грн.

Мясо-молочка

молоко стартует от 30 до 35 грн;

брынзочка – 100-150 грн;

творог – 65-125 грн;

сметана – 100-110 грн;

яйца (которые «домашние») – в среднем по 45-50 грн;

свинина (подорожала!) – 160 грн просят за шею; биток – 180-190;

говядина – 140-170 грн (в зависимости от части);

курятина (тушка) – 65-70 грн. за килограмм.

Есть ли соль? Конечно, есть. «Классическая каменная» сейчас на Привозе стоит от 40 до 50 грн. Подсказка: никакого ажиотажа!..

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Фото Марии Котовой