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Блоги «Одесской жизни»: о детях войны

Блоги «Одесской жизни»: о детях войны

Еще совсем недавно понятие «дети войны» было для нас статусом весьма пожилых людей, переживших Вторую мировую в раннем детстве. Для заслуженного педагога Украины Тамары Васильевны Карнаушенко война в ее детских воспоминаниях – захватчики в черной форме, на черных мотоциклах въезжающие в ее родное село. А сегодня детьми войны стала наша детвора.

Для тех, кто стартовал сегодня во взрослую жизнь, так и не прозвучал «последний звонок». Правда, видела я девчушку, украшенную традиционной лентой выпускницы. Только вот радости не было на ее лице…

Одесская малышня по-прежнему гоняет во дворах, копошится на детских площадках. Война, слава Богу, в полной мере пока не коснулась нашего города. Но видела я полное ужаса и отчаянья лицо плачущей малышки, бежавшей с родителями по улице, когда буквально над нашими головами проносилась, шипя, вражеская ракета. Наверное, девочку в Одессу эвакуировали…

Тогда, в Великую субботу накануне Светлого праздника, этой ракетой была убита маленькая одесситка. Оборвалась нить поколений. Ведь стать девчушка могла бы мамой будущих украинцев – прославивших свою страну или просто сделавших ее сильнее и богаче.

Наши дети уже умеют отличать звуки ПВО от ракет, а гром – от взрывов. Иногда – может, от страха, а может, назло – хохочут и визжат вместе с сиреной. А те, что постарше, нас успокаивают: «Все будет хорошо. Мы победим». И остаются с нами в Одессе, категорически отказываясь от любой эвакуации – хоть в Италию, хоть в Швейцарию.

Самые отчаянные вырываются к морю. Прыгают с пирса в долгожданные соленые волны – лето же!

А для малышей, которые пока что у мам под опекой, Одесский зоопарк устраивает веселые увлекательные праздники. Театр юного зрителя – спектакли прямо в бомбоубежищах. Столько набирается там детворы, что родителям в проходах приходится стоять. Счастливы все – и дети, и родители. Ведь главная задача взрослых – защитить детей от ужасов войны. И пока папы сражаются за нашу страну, мамы всеми силами стараются сохранить для наших малышей осколки того самого «счастливого детства», воспетого в СССР. Помните: «должны смеяться дети и в мирном мире жить»? Научатся ли вновь смеяться и радоваться жизни дети уничтоженных, оккупированных рашистами украинских городов и селений?

В Одессе сейчас очень много «перемещенных» детей. И все-таки, вероятно, сохраняется у малышей защитная особенность психики – не помнить о страшном. Весело смеются детишки из Херсона, играя на детских площадках, подшучивают над мамой, заблудившейся по дороге в зоопарк.

Те, кто постарше, – улыбаются не часто. Но и наши рано повзрослевшие дети, и мы, взрослые, уверены – мы просто обязаны победить. А потом – восстанавливать мирную жизнь на украинской земле. И у наших детей, и у наших внуков обязательно будет счастливое детство.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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