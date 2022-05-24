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Блоги «Одесской жизни»: о воздушной тревоге и панической «подмоге»

Блоги «Одесской жизни»: о воздушной тревоге и панической «подмоге»

Да, еще не так давно о воздушной тревоге мы знали только по фильмам. О ракетных «прилетах» тоже. Теперь тревога сопровождает нас практически каждый день. Равно как и «прилеты». И страшно, и тревожно. А что во время войны не страшно?
Но словно для того, чтобы стало еще страшнее, появляется «подмога» в виде панических воззваний. Ну, или предсказаний. Или совсем просто – сообщений.

Война только началась, когда моя подруга рассказала о своей дворовой проблеме в виде соседки Тамары. Стоило только зазвучать воздушной тревоге, как Тамара открывала окно и на весь двор трубным голосом вещала:

– Тревооооога!!!

Народ во дворе стал нервничать. Сначала соседи шутили, что не так боятся объявления самой тревоги, как сообщений о ней Тамары. Даже когда сигнал воздушных тревог (во всяком случае, в центре города) стал выть так, что уже и без телефона можно обойтись, Тамара продолжала сообщать о них во весь голос. После первых «прилетов» из ее окна стали лететь известия с «точным» указанием «адресов и жутких последствий» и не менее мрачными «прогнозами» на завтра.

Пока моя подруга, женщина мягкая и интеллигентная, после таких оконных сообщений глотала капли с таблетками, ее соседи однажды всерьез поговорили с Тамарой.

Тамара после этого задушевного разговора о воздушных тревогах и прочих «военных новостях», густо замешанных на собственной панике, сообщала уже совсем-совсем тихо кому-то по телефону. Так тихо, что этого больше никто не слышал.

Ладно Тамара с ее панической «подмогой»… Как назвать «подмогу» в виде многих Телеграм-каналов, соцсетей и прочих интернет-мест, где сейчас «живет» большинство одесситов?

Я имею в виду ту самую «информподмогу», которая следует обычно сразу за объявлением очередной воздушной тревоги, в виде «на нас летят три (четыре, пять) ракет»? Или: «будьте особо осторожны такого-то и такого-то: в эти дни велика вероятность «прилетов».

В другие дни вероятность не так велика?! Откуда информация, которая на некоторых Телеграм-каналах обычно начинается словами «пишут, что…»?! Кто мог сообщить тем, кто «пишет, что…», о летящих на нас трех (четырех, пяти) ракетах?!

Уже три месяца, ровно столько, сколько длится война, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук (кстати, у него есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ Телеграм-канал) неустанно призывает не доверять фейкам. Особенно – «эмоциональным фейкам», которые словно (а может и не «словно») для того и существуют, чтобы вызвать у вас панику.

Скажете, все это всем давно известно?.. Буквально час назад, во время воздушной тревоги, моя подруга мне позвонила и страшным шепотом спросила:

– На Одессу летят три ракеты?! Я это только что на одном одесском Телеграм-канале прочла.

…Я вот думаю: может, зря с ее соседкой Тамарой была проведена серьезная разъяснительная работа? Тамара вещала себе одна. А вот Телеграм-каналов и прочих «пишут, что…» – тьма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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