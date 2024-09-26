Как электричество с морских судов спасало Одессу полвека назад

Недавно наш сайт сообщил, что «В Одесской области разместят плавучие электростанции — постановление Кабмина». Мол, Турция, якобы, предоставит Одесской области три судна, которые могут обеспечить не менее 250 МВт электроэнергии. Их планируют разместить в портах Одессы, Южного и Измаила. Что ж, давайте вместе поблагодарим турецких соседей по Черному морю, пожелаем традиционно им 7 футов под килем по дороге к нам. Ну и …бездействия в наших водах: пусть всё будет «чики-пуки» у наших электроэнергетиков, пусть справляются сами.

А теперь в самый раз автору этих строк в рамках мемуарной рубрики «Рассказы пожилого зайца» вспомнить, что поздней осенью 1975 года в Одессе уже была ситуация, когда город сильно выручили энергоустановки одного из судов т.н. космической флотилии СССР. Не буду точно утверждать, был ли это «Космонавт Юрий Гагарин» или «Космонавт Владимир Комаров». Так что «ничто не ново под луной», как утверждал Карамзин.

Но, полагаю, наши читатели все же лучше помнят другого поэта — Владимира Высоцкого: «Все, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме». Да уж, катаклизм тогда в ноябре знатно пронесся по Одессе и области. С ураганной, как говорится, силой. Сильнейший ветер, снегу нанесло «по самые некуда», на тротуарах и дорогах оборванные провода, соответственно — обесточено всё, что только можно себе представить.

Что и говорить, пессимизм тогда изрядно затронул народные массы. Но не нас, студентов! Я учился тогда на 5-м курсе Института связи, занятия были во вторую смену. Ура, их отменили! В кране нет воды? Не беда, на балконе было по пояс чистейшего снега, принялись его растапливать. Невкусно…

Квартировал я тогда с пацанами-однокашниками в конце ул. Чкалова (сейчас это Большая Арнаутская). Отоваривались в паре кварталов, в гастрономчике «Темп» на Совармии (сейчас, в своё второе — эмигрантское — пришествие в Одессу хожу-брожу я по ныне Преображенской, но никак не могу сообразить, где же был тот гастрономчик моей одесско-студенческой юности).

Тогда же, в темпе, мы закупили в том «Темпе» вместо воды ящик «сухаря» — это было недорогое вино «Ркацители». Еще и подфартило: на нас то сухое вино в магазине и закончилось. Плановая экономика не учла ураганно- возросший спрос.

Прекрасно помню одесский анекдот той поры: мужик забегает в винный отдел, просит «Киндзмараули». Нет! А «Ркацители»? Нет!! А «Цинандали»? Нет!!! А вон там на нижней полке припрятано у вас что!? Та это нассали. Ну дайте бутылочку.

Ну да ладно, нам-то «Ркацители» досталось! Да ещё у входа в «Темп» мужик (молодчага, быстро отреагировал!) свечи стеариновые продавал из-под полы. Пусть втридорога, но всё же-источник света. Отоварились. Дома рассмотрели: а свечи-то без фитиля… Скотыняка!

Ну вот, всё прямо как у Ильфа и Петрова :»Остапа несло». Пора уже вернуться к основной теме «мемуаров». Так вот, через пару дней после окончания непогоды к реанимации одесского электроснабжения подключился стоявший на рейде могучий «космический» теплоход.

Погуглил сейчас тактико-технические данные » Гагарина»: суммарная мощность его энергоустановок 8 тысяч киловатт! Именно они тогда, в ноябре 1975-го, и подпитали в Одессе хлебозавод, и горводоканал.

А сейчас предлагаю поднять по бокальчику «Ркацители» за то, чтобы предстоящей зимой Одесса продержалась на своих, «доморощенных» киловаттах.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса