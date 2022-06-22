«Одесская жизнь» в блогах: дрейфующие мины и «хочу на море!»

Открываю ленту одесских новостей. Две новости рядышком, одна за другой. Первая: «Спасатели определили пляжи в Одессе, где отдыхающие смогут купаться». Вторая: «Оперативное командование «Юг» предупреждает: после шторма в Одессе появились дрейфующие мины». У вас состыковываются в голове эти две новости? У меня – нет.

Море заминировано. Об этом знают все. Плюс дрейфующие мины. Плюс все, опять же, уже знают: недавно погиб мужчина. Пошел на пляж, зашел в воду, в воде раздался взрыв и он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Но так же хочется на море! Опять же, жарко! Искупнуться бы хоть! Забыть про происходящий кошмар, отдохнуть. Мины? Ну, так не везде же. Другие вон ходят – и ничего. Вот в Аркадии на камнях, говорят, можно. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук пишет, что нельзя? Но люди же ходят. Так и хочется добавить уже от себя: «Вы еще скажите, что не все взрываются». И как-то в этой ситуации аргумент «волнорезы мины к берегу не пускают» кажется… нет, не смешным, а ужасающим. Равно как и что-то вроде аргумента «так что, теперь из-за этих тварей и на море не ходить?!».

Таблички об опасности мин выставлены? Так это так, пугают народ. Полиция на пляжах появляется и людей гоняет? Ну, так тоже аргумент имеется, вроде того, что «а я вот был на пляже и полиции не видел». Так и хочется поинтересоваться: на каждого «непуганого войной установить» по полицейскому? Или проще (в то же военное время, кстати) просто соблюдать необходимые правила? В ответ на это я однажды услышала даже: «Та кто все эти правила придумал?».

Кстати, насчет соблюдения правил, которые «придуманы» в целях нашей же с вами безопасности в период пребывания города на военном положении.

До меня с первых дней маниакально упорного пребывания непуганых на пляжах никак не доходит: а почему нельзя каким-то особым распоряжением военной администрации попросту официально полностью ЗАПРЕТИТЬ пребывание у моря с минами? Нельзя – и все! Проход закрыт! Не понял – плати огромный штраф (хотя бы!!!).

Ну, чтобы не было так: сосед пошел, на плитах (там же можно!) время провел, чем я хуже? Чтобы всем было одинаково нельзя?

Вопрос этот после последних новостей получается неуместен. Ведь эти новости, как по мне, нас опускают то в холодную, то в горячую воду. С одной стороны, какие-то пляжи, получается, вроде как откроют, предварительно проверив на наличие мин, с другой – сообщают о появлении дрейфующих мин.

Мне вот что-то подсказывает, что понятие «дрейфующие» говорит о том, что мины того… двигаются. То есть сейчас они в одном месте, а через несколько минут – в другом.

И о каких безопасных пляжах тогда идет речь? Я уже не говорю о том, что один «разрешенный» пляж сразу потянет за собой закономерное: если можно там, то почему нельзя здесь, совсем рядом, когда «я так хочу на море»!

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