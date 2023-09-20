Берегись электросамоката: как решить проблему езды по тротуарам

Ко мне эта тема недавно прямо подлетела на большой скорости. Она изрядно ударила меня сзади по спине, сказала «Тю, блин!» и помчалась дальше. Поясню, уважаемые читатели: речь я веду об электросамокатах на тротуарах наших улиц.

Ходи только прямо, чтобы не въехал самокатчик

Я шел по тротуару в самом сердце Одессы, где я сейчас имею «счастье» пребывать в беженцах: подходил к Дерибасовской по Преображенской. Грешен, задумался, что, когда в студенческие годы я ходил по этой улице, все было иначе. Улица была Совармии, мне было 20, а не 70, и все у меня было «спереди», как говорила Фаина Раневская. Так вот, задумавшись, я совершил принципиальную ошибку: не оглянувшись назад, я сделал шаг влево. И сзади по левому боку рулем от самоката меня пригрело пролетевшее на нем юное дарование. Вслед ему я прокричал почти все, что я думаю о его маме и о нем самом. Да вряд ли оно услышало. Классика жанра: когда видишь, что оно летит на тебя спереди, успеваешь отреагировать. Но оно подлетает сзади, пребывая в полной идиотской уверенности, что я иду только прямо.

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Как борятся с электросамокатами в Европе?

Беспредел самокатчиков — явление более даже широкое, чем всеукраинское. Недавно прочитал в интернете, что с 1 сентября этого года Париж стал первой в Европе столицей, где запретили АРЕНДОВАННЫЕ электросамокаты. Свой — покупай и едь, а вот взять покататься — хватит! Более 100 тысяч парижан участвовали в городском референдуме, 90% высказались за запрет аренды самокатов (их в городе почти 15 тысяч). Теперь будет меньше. Но тут есть свой нюанс: если фирмы-прокатчики ставят ограничители скорости (допустим, из 60 километров в час оставляют 40), то владельца самоката никто не заставит это сделать. Пролетевшее мимо меня по тротуару тело где-то 40, по моим расчетам, и двигалось. На какой скорости самокатчик во французской Ницце убил пятилетнего малыша из Украины — не сообщалось.

Кстати, среди причин недовольства парижан числятся и проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами. К сожалению, у нас не лучше. Не однажды я замечал самокаты, оставленные посреди тротуара (поперек него), и на наших улицах. Это приехал ездец в нужное место, соскочило оно с самоката, бросив его, где попало, и ушло по своим делам. И пофиг ему, что сотни прохожих вынуждены огибать эту железяку.

Какое наказание ждет самокатчиков в Украине

Как-то на одном из сайтов прочел, что «в Украине начали судить водителей самокатов за нарушение ПДД». Сразу же заглянул в комментарии. Максимальное количество плюсов набрало мнение «Штраф должен быть лопатой по горбу за проезд по тротуару». Я точно «за», двумя руками. Хотя синяк на моем боку — ничто по сравнению, к примеру, с травмами средней тяжести сбитой самокатом винничанки. Несовершеннолетнего щенка спас возраст: ему присудили возместить жертве наезда 108 тысяч гривен на лечение и 50 тысяч морального ущерба. Пальцев одной руки вполне хватит, чтобы пересчитать наших элетросамокатчиков, за последние годы привлеченных к уголовной ответственности. Все они за свои злодеяния (травмирование пешеходов) отделались штрафами или условными сроками. Намного чаще их, как участников дорожного движения штрафуют (до 850 гривен). Да, именно так: в нынешнем году водители электросамокатов у нас дополнениями к Закону «Об автотранспорте» признаны участниками дорожного движения. И им запрещено ездить по тротуарам. «Дура лекс, сед лекс», ребята: закон суров, но это закон! Ваше место на проезжей части.

***

Мнение по этому поводу я спросил у соседа, ежедневно проводящего рабочее время за рулем. «Если все эти самокатчики появятся на дороге, это будет ….. всему». И я услышал слово, созвучное с моим совершенно словарным, литературным термином «ездец».

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

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