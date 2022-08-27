Штрафы за превышение скорости станут ощутимо выше?

В Украине планируют ощутимо повысить штрафы за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект зарегистрирован накануне в Верховной Раде.

Согласно новому законопроекту, увеличение штрафа будет прямо пропорционально превышению скорости.

Так, депутаты предлагают ввести такие штрафы:

за превышение скорости более чем на 80 км/ч от разрешенной – штраф 3400 грн;

за превышение скорости более чем на 110 км/ч от разрешенной – штраф 4250 грн.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение штрафа за превышение разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч и одновременно создание аварийной ситуации на дороге. В таком случае нарушителя ждет штраф в размере 5100 грн и лишение водительских прав на год.

Впрочем, не исключено, что указанный законопроект примут с поправками.

Отметим, что в настоящее время штрафы за превышение разрешенной скорости в Украине составляют:

за превышение более чем на 20 км/ч – 340 грн;

за превышение более чем на 50 км/ч – 1,7 тыс. грн.

Напомним, в мае 2022 года на дорогах Украины снова заработали камеры видеофиксации нарушений скоростного режима.

Фото: Апостроф