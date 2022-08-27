Новости Одессы и Одесской области

Штрафы за превышение скорости станут ощутимо выше?

Штрафы за превышение скорости станут ощутимо выше?

В Украине планируют ощутимо повысить штрафы за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект зарегистрирован накануне в Верховной Раде.

Согласно новому законопроекту, увеличение штрафа будет прямо пропорционально превышению скорости.

Так, депутаты предлагают ввести такие штрафы:

  • за превышение скорости более чем на 80 км/ч от разрешенной – штраф 3400 грн;
  • за превышение скорости более чем на 110 км/ч от разрешенной – штраф 4250 грн.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение штрафа за превышение разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч и одновременно создание аварийной ситуации на дороге. В таком случае нарушителя ждет штраф в размере 5100 грн и лишение водительских прав на год.

Впрочем, не исключено, что указанный законопроект примут с поправками.

Отметим, что в настоящее время штрафы за превышение разрешенной скорости в Украине составляют:

  • за превышение более чем на 20 км/ч – 340 грн;
  • за превышение более чем на 50 км/ч – 1,7 тыс. грн.

Напомним, в мае 2022 года на дорогах Украины снова заработали камеры видеофиксации нарушений скоростного режима.

Фото: Апостроф

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить