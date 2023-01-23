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В Одессе пешеходную Дерибасовскую превратили в автостоянку (фото)

В Одессе пешеходную Дерибасовскую превратили в автостоянку (фото)

Бетонные блоки, которые ограничивали въезд на Дерибасовскую убрали и водители тут же стали свободно по ней ездить и парковать там свой автотранспорт. Хотя знаки это запрещают.

Еще недавно дело шло к тому, что весь центр Одессы будет пешеходным. Даже эксперимент такой проводили летом 2021 года. И он был признан успешным.

Но сейчас ситуация становится прямо противоположной. Даже Дерибасовская, которая круглый год на большей своей части была пешеходной, теперь превратилась в банальную парковку.

Блоки, препятствовавшие въезду на центральную улицу города, исчезли. И водители не преминули воспользоваться ситуацией. Теперь на Дерибасовской у них проезжая зона и бесплатная парковка.

Знаки о том, что Дерибасовская – пешеходная зона остались на месте, но на них никто не обращает внимания.

Одесситы, ставшие свидетелями такой неприятной трансформации главной одесской улицы, отмечают, что патрульные полицейские внимания на незаконно припаркованные автомобили не обращают. А парковочные инспекторы там просто не появляются.

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Фото: НОВИНИ. LIVE

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