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Одесская Трасса здоровья от Ланжерона до Аркадии: дышим-гуляем, строим-укрепляем (фоторепортаж)

Одесская Трасса здоровья от Ланжерона до Аркадии: дышим-гуляем, строим-укрепляем (фоторепортаж)

Ноябрь не только пугает «коронными» цифрами, но и радует хорошей погодой. Самое время пройтись по Трассе здоровья — по тому ее участку, который издавна, еще в 60-х годов, именовался именно так, то есть от Ланжерона до Аркадии.

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Чистота, уют, дорожка для пешеходов-бегунов, дорога для тех, кто на велосипедах-самокатах. Ничего не поделаешь: прогуливающиеся часто все это путают, но в целом полный порядок. Увы, мало туалетов, а те, что есть, не всегда работают. Зато (ну и времена!) здесь можно снять маску.

Дорога длинная, долгая, в основном приятная. Именно здесь, если повернуть голову направо (идя от Ланжерона) и поднять ее вверх, становится видно, как же близко к морю подступают высотки.

Ах, эти краски осени, это проглядывающее сквозь лиственную желтизну-красноту море!.. Кто-то ступает медленно, кто-то бегом, кто-то быстрым шагом, кто-то присаживается на скамейку. Скамеек достаточно, есть и сломанные. Что же касается урн, то по пути я насчитала 14 штук сломанных.

И вовсе не однообразен этот весь этот пейзаж на долгом пути. Встретятся вам и заброшки, и руины, и некие строения — с поясняющими табличками и без оных. Некоторые из них заколочены, но пока еще целы, обычно это, судя, пардон, по запаху, бывшие туалеты.

По всей Трассе здоровья — огромное количество спортивных площадок, есть и детские. Старые сочетаются с новыми, всего этого более чем достаточно, и все это пользуется спросом.

детская площадка на Трассе здоровья

на одесской Трассе здоровья

На стаканчик кофе по дороге особо не рассчитывайте, пока не доберетесь до дороги, ведущей к пляжу у знаменитого желтого камня, ну а дальше — только у «Дельфина».

Дорога Трассы здоровья вовсю изобилует «подножной» рекламой. Это еще ее одна особенность: идешь себе, полезную информацию вычитываешь. И помните: здесь повсюду теперь установлены камеры видеонаблюдения!

видеокамера на Трассе здоровья

Трасса здоровья, видеокамера

Зато сколько всего от бывших времен встретится вам по дороге! Пока еще можно многим полюбоваться, а что-то уже лежит в руинах. Отыскался даже бивший фонтан, входы в «пещеры» и прочие «давние» места. По-прежнему нависают над Трассой замершие теперь кабинки одесской «канатки».

Трасса здоровья, канатная дорога

канатная дорога

А какие удивительные здесь коты! Толстенькие, ухоженные, приятно-самодовольные и совсем не пугливые!

одесский котик, Трасса здоровья

Трассе здоровья, котик

У «Дельфина» — оградительные ленты, большие хлопоты и новые беседки. Как гласит щит, идут работы по благоустройству пляжа.

У одесского пляжа Дельфин

У пляжа “Дельфин”

у пляжа Дельфин, объявление

Кстати, оградительные ленты встретятся вам на Трассе здоровья много раз. И высотка тоже. Если не были здесь давно — не пугайтесь: на Трассе, на территории под бывшим санаторием «Россия» вырос настоящий гигант-новострой. Это ЖК Aston Hall. Ну не все ж каким-то заброшкам красоваться на Трассе здоровья!

ЖК Aston Hall на Трассе здоровья

ЖК Aston Hall на Трассе здоровья

Ну а на подступах к Аркадии, этому нашему земному раю, где по набережной (той же Трассе, по сути) еще можно пройти между невероятным количеством кафе-ресторанчиков, вы увидите большое-большое ограждение. Тоже не пугайтесь: как гласит щит, здесь ведутся работы по строительству подпорных стен для укрепления склона. Давно ведутся, многие уже привыкли…

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На щите указано, что это строительство подпорных стен

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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