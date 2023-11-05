Начало ноября в Одессе: к Новому году готово почти все (фоторепортаж)

Центр Одессы в хэллоуинских тонах. Ну или просто осенних. А вот зашли мы в магазины и глазам не поверили. Кажется, что Новый год наступает через неделю. Да, конечно, «традиция» у нас такая, еще довоенная: бежать куда-то, спешить…

Что на полках? Новогодние украшения для елок, сугубо зимние подарки «под елочку». Санта-Клаусы. И все это – новогоднее, яркое, глазам приятно. Не рано ли?

– Да у нас уже в октябре все это было на витринах и полках, – рассказала мне продавщица, еще и «удивилась моему удивлению».

Боже, какая красота! Елки зеленые, елки серебряные, елки «в снегу». Всех размеров и на любой вкус. Конечно, искусственные.

Удивлялась я, любовалась и вспомнила, как искала на улицах Одессы в декабре прошлого года новогодние приметы.

А здесь их и искать не надо. Ну разве что пока не на улицах. Кстати (это серьезно!): новогодние елки пока не продаются. Я, конечно, имею в виду живые…

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