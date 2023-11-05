Новости Одессы и Одесской области

Начало ноября в Одессе: к Новому году готово почти все (фоторепортаж)

Начало ноября в Одессе: к Новому году готово почти все (фоторепортаж)

Начало ноября в Одессе: погода теплая, хотя и не такая солнечная, как в октябре. Листья понемногу опадают, осень рисует свои невероятно красивые картинки, а в одесских магазинах почти все готово к… Новому году.

Центр Одессы в хэллоуинских тонах. Ну или просто осенних. А вот зашли мы в магазины и глазам не поверили. Кажется, что Новый год наступает через неделю. Да, конечно, «традиция» у нас такая, еще довоенная: бежать куда-то, спешить…

Новогоднее настроение в одесских магазинах-2
Новогоднее настроение в одесских магазинах-3
Новогоднее настроение в одесских магазинах-4

Что на полках? Новогодние украшения для елок, сугубо зимние подарки «под елочку». Санта-Клаусы. И все это – новогоднее, яркое, глазам приятно. Не рано ли?

Новогоднее настроение в одесских магазинах-5
Новогоднее настроение в одесских магазинах-6
Новогоднее настроение в одесских магазинах-7

– Да у нас уже в октябре все это было на витринах и полках, – рассказала мне продавщица, еще и «удивилась моему удивлению».

Боже, какая красота! Елки зеленые, елки серебряные, елки «в снегу». Всех размеров и на любой вкус. Конечно, искусственные.

Новогоднее настроение в одесских магазинах-8
Новогоднее настроение в одесских магазинах-9
Новогоднее настроение в одесских магазинах-10
Новогоднее настроение в одесских магазинах-11

Удивлялась я, любовалась и вспомнила, как искала на улицах Одессы в декабре прошлого года новогодние приметы.

А здесь их и искать не надо. Ну разве что пока не на улицах. Кстати (это серьезно!): новогодние елки пока не продаются. Я, конечно, имею в виду живые…

Новогоднее настроение в одесских магазинах-12
Новогоднее настроение в одесских магазинах
Новогоднее настроение в одесских магазинах-13
Новогоднее настроение в одесских магазинах-14
Новогоднее настроение в одесских магазинах-15

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить