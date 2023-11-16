Новости Одессы и Одесской области

У одесситов есть несколько дней, чтобы прогуляться у фонтанов

У одесситов есть несколько дней, чтобы прогуляться у фонтанов

В этом году одесские фонтаны из-за благоприятной погоды работали почти на месяц дольше. Но уже на следующей неделе последние четыре фонтана тоже законсервируют на зиму.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что обычно одесские фонтаны работают с 1 апреля, а до 1 ноября их все закрывают на зимний период.

Но осень этого года оказалась настолько теплой, что фонтаны продолжали миловать глаз одесситам и гостям города до наступления холодов.

В горсовете сообщили, что на балансе Коммунального предприятия «Сервисный центр» всего 27 фонтанов, четыре из которых продолжают радовать одесситов и гостей города.

Все они расположены в центре Одессы: на Театральной площади, Приморском бульваре, Городском саду и Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (фонтан «Ваза мала»).

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Но уже на следующей неделе – с 20 по 24 ноября – запланирована консервация этих четырех фонтанов.

Также в горсовете рассказали, что в течение периода работы фонтанов, коммунальщики проводили их обслуживание: уборку чаш фонтанов и сбор попадающего в воду мусора, чистку внешних фильтров и форсунок, промывание песчаного фильтра и добавление воды до нужного уровня.

Но случались и акты вандализма. Пострадал фонтан на Привокзальной площади – ему поломали форсунки. Повредили фонтан в Городском саду – летом неустановленный мужчина залез на верхний контур фонтана, в результате чего были выведены из строя динамические форсунки этого контура.

Но наибольшее количество повреждений получил фонтан на Крымском бульваре — большое количество подростков находилось в фонтане, они выкручивали форсунки, на верхней чаше срывали гранитное покрытие и выводили из строя трубопроводы верхней чаши.

Но коммунальщикам удавалось все починить и привести в соответствующий вид, сообщили в мэрии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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