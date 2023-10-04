Жизнь, как приключенческий роман: этот одессит дружил с Агатой Кристи и королем Непала

В Одессе Бориса Лисаневича вспоминают гораздо реже, чем в Южной Азии. Он прожил жизнь, похожую на приключенческий роман, и превратил Непал в туристическую достопримечательность. В октябре исполняется 118 лет со дня его рождения.

Борис Лисаневич родился в Одессе в дворянской семье, где все мужчины были военными. Мальчика определили в кадетский корпус, но когда грянула революция, родители стали подыскивать для него другую специальность. И балетмейстер оперного театра, близкая знакомая семьи, предложила устроить Бориса в балетную школу. Немного позже она выдала юноше фиктивный документ, что он является членом труппы театра. Это позволило Борису выехать за границу, как сейчас сказали бы, на ПМЖ.

В Париже Лисаневича приняли в балет Дягилева, с которым тот объездил полмира. Затем он отправился в Азию, жил в Индии и открыл в Калькутте «Клуб-300», который стал одним из самых респектабельных мест в стране. Кроме того, в Индии одессит пристрастился к охоте на тигров и лично убил тигра-людоеда.

Далее Лисаневич отправился в Непал, где завоевал расположение короля и стал его личным другом. Король даже предложил одесситу остаться в его стране навсегда. Лисаневич организовал в Непале туристический бизнес и открыл в одном из дворцов отель. А кроме того, он познакомил жителей Непала с неизвестными им дотоле морковью и клубникой, которые выращивал сам.

В «Королевском отеле» Лисаневича гостили английская королева Елизавета II, испанский король Хуан Карлос, Жан-Поль Бельмондо, Серж Лифарь, Анри Матисс, Игорь Стравинский. А с английской «королевой детектива» Агатой Кристи Лисаневич был очень дружен и даже подарил ей несколько сюжетов для детективов.

Умер Борис Лисаневич в 1985 году в Непале и похоронен на кладбище британского посольства. В столице страны Катманду был открыт памятник знаменитому одесситу.

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