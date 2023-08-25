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Алексей Богатский: 94 года с рождения одесского химика и создателя популярного транквилизатора

Алексей Богатский: 94 года с рождения одесского химика и создателя популярного транквилизатора

Одесса — город не только художников и музыкантов, но и ученых. 25 августа исполняется 94 года со дня рождения выдающегося химика-органика, профессора Алексея Богатского. Его имя носит Физико-химический институт Академии наук Украины, который находится в Одессе.

Родился Алексей Богатский в 1929 году, в семье профессора Одесского университета. Его отец и мать были химиками, и Богатский продолжил семейную традицию. Он окончил 57-ю школу, а затем химический факультет Одесского университета, показав во время учебы отличные научные способности. Талантливого студента пригласили в аспирантуру и оставили работать на кафедре. Уже в 25 лет Богатский защитил диссертацию и получил первую ученую степень кандидата химических наук. 

В 1968 году Богатский получил звание профессора, а в 1970-м стал ректором университета, но продолжал читать лекции студентам до конца жизни. Богатский руководил лабораторией и опытным заводом Института общей и неорганической химии Академии наук в Одессе и Южным научным центром. В 1977 году Богатский стал основателем и директором Физико-химического института Академии наук.

При его участии проходили многие научные исследования, которые позже воплотились в разработку новых лекарственных препаратов. В частности, Богатский занимался химией физиологически активных веществ, разработкой нейротропных, иммунотропных и противовирусных препаратов. Именно под руководством Богатского был создан первый отечественный транквилизатор «Феназепам». 

Алексей Богатский умер 19 декабря 1983 года, но ученики продолжили его разработки. На их основе был создан селективный анксиолитик «Гидазепам», противовирусный препарат «Амиксин» и первый отечественный диагностический препарат для магнитно-резонансной томографии «Лантавист».

Источники: odessa-memory.info, Википедия, lib.onu.edu.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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