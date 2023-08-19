Джордж Гамов: 55 лет назад умер выдающийся американский физик-теоретик родом из Одессы

19 августа 1968 года умер американский физик-теоретик, разработавший теорию «большого взрыва», автор первой модели генетического кода одессит Георгий, или Джордж Гамов.

Родился Гамов в Одессе в 1904 году в семье учителей. В 1913 году он поступил в реальное училище, а затем окончил физико-математический факультет Петроградского университета. Еще в студенческие годы Гамов совместно с Иваненко и Ландау опубликовал свои первые работы по теоретической физике.

В 1928 году Гамова отправили в зарубежную командировку — сначала в Геттинген, а затем в Копенгаген, в институт теоретической физики, которым руководил Нильс Бор. За время командировки Гамов написал семь научных работ, а его теория альфа-распада получила признание на мировом уровне.

Вернувшись на родину, Гамов был избран членом-корреспондентом Академии наук. В это же время он сделал неудачную попытку нелегально перебраться за границу. Однако вскоре ему повезло — его отправили в Брюссель на конгресс, посвященный физике атомного ядра. На родину ученый больше не вернулся.

Чем известен Джордж Гамов

Джордж Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Он создал уравнение, объясняющее теорию туннельного эффекта, стал автором первой количественной теории альфа-распада, одним из первых применил законы ядерной физики к вопросам эволюции звезд. Именно Гамов впервые четко сформулировал проблему генетического кода. Кроме того, ученый занимался литературной деятельностью — в своих научно-популярных произведениях он простым языком рассказывал о современных научных представлениях.

В конце жизни ученый страдал от нарушений работы сердца. Георгий Гамов умер и похоронен в американском городе Боулдере.

В честь ученого были названы лунный кратер, астероид № 8816, а одно из самых высоких зданий Колорадского университета носит название «Башня Гамова».

Источники: grad.ua, odessa-memory.info, Википедия

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