Новости Одессы и Одесской области

Джордж Гамов: 55 лет назад умер выдающийся американский физик-теоретик родом из Одессы

Джордж Гамов: 55 лет назад умер выдающийся американский физик-теоретик родом из Одессы

19 августа 1968 года умер американский физик-теоретик, разработавший теорию «большого взрыва», автор первой модели генетического кода одессит Георгий, или Джордж Гамов.

Родился Гамов в Одессе в 1904 году в семье учителей. В 1913 году он поступил в реальное училище, а затем окончил физико-математический факультет Петроградского университета. Еще в студенческие годы Гамов совместно с Иваненко и Ландау опубликовал свои первые работы по теоретической физике.

В 1928 году Гамова отправили в зарубежную командировку — сначала в Геттинген, а затем в Копенгаген, в институт теоретической физики, которым руководил Нильс Бор. За время командировки Гамов написал семь научных работ, а его теория альфа-распада получила признание на мировом уровне.

Вернувшись на родину, Гамов был избран членом-корреспондентом Академии наук. В это же время он сделал неудачную попытку нелегально перебраться за границу. Однако вскоре ему повезло — его отправили в Брюссель на конгресс, посвященный физике атомного ядра. На родину ученый больше не вернулся.

Чем известен Джордж Гамов

Джордж Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Он создал уравнение, объясняющее теорию туннельного эффекта, стал автором первой количественной теории альфа-распада, одним из первых применил законы ядерной физики к вопросам эволюции звезд. Именно Гамов впервые четко сформулировал проблему генетического кода. Кроме того, ученый занимался литературной деятельностью — в своих научно-популярных произведениях он простым языком рассказывал о современных научных представлениях.

В конце жизни ученый страдал от нарушений работы сердца. Георгий Гамов умер и похоронен в американском городе Боулдере.

В честь ученого были названы лунный кратер, астероид № 8816, а одно из самых высоких зданий Колорадского университета носит название «Башня Гамова». 

Источники: grad.ua, odessa-memory.info, Википедия

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить