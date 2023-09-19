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Женские купе: пользуются ли спросом в украинских поездах?

Женские купе: пользуются ли спросом в украинских поездах?

Около 8 тысяч пассажирок «Укрзалізниці» воспользовались женскими купе с начала старта этой программы. По словам представителей компании-перевозчика, эта услуга пользуется спросом, ведь более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

Купе для женщин набирают популярность

По информации пресс-службы «Укрзалізниці», наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр – Трускавец. Также такие купе доступны на рейсах №81 Киев – Ужгород, №15 Харьков – Ясиня, №75 Киев – Кривой Рог.

В компании подчеркнули, что продажа билетов в такие купе осуществляется в мобильном приложении, и после доработки программного обеспечения станет возможным распространение проекта на других маршрутах.

«Компания продолжает работу над программным комплексом, чтобы уже на этапе авторизации в приложении иметь возможность определять пол пассажира и давать ему возможность бронировать соответствующие места», – отмечает представитель «Укрзалізниці».

Кроме того, у перевозчика напомнили, что на рейсы вернули патрулирование военизированной охраны.

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Как появились женские купе в украинских поездах

15 мая 2023 года на портале Кабмина была опубликована петиция, автор которой настаивал на введении отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах «Укрзалізниці».

И уже в июне 2023 года «Укрзалізниця» в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на 4 рейса дальнего сообщения: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог и №15 Харьков – Ясиня.

В июле в компании сообщили, что инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько городов на маршруте.

Ранее в компании «Укрзалізниця» рассказали, что чаще всего забывают в поездах торопящиеся пассажиры.

Также напомним, что «Укрзалізниця» меняет маршруты поездов: среди них есть одесский.

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Источник: УНИАН, фото: Главком

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