Укрзализныця меняет маршруты поездов: среди них есть одесский

В сентябре ряд поездов изменят маршруты курсирования. Это связано с проведением ремонтных работ на участке железной дороги Надворная-Делятин (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщили в Укзализныци.

В сообщении говорится, что проведение ремонтных работ необходимо, чтобы зайти в сезон зимних перевозок с максимально возможными скоростями.

Некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Это касается поезда №26/25 Одесса — Рахов. Он будет курсировать только до Ивано-Франковска 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;

Также это коснется следующих рейсов:

поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;

будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября; поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;

будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября; поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;

будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября; поезд №130/129 Полтава — Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;

будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября; поезд №229/230 Киев — Ворохта — Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

Также меняется график курсирования для рейсов поезда №55 Киев — Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября — они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17, и для рейсов №56 Рахов — Киев — они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.

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Фото иллюстративное.