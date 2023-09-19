Жіночі купе: чи користуються попитом в українських поїздах?

Близько 8 тисяч пасажирок Укрзалізниці скористалися жіночими купе з початку старту цієї програми. За словами представників компанії-перевізника, ця послуга має попит, адже понад 90% квитків розпродано на 20 днів уперед.

Купе для жінок набирають популярності

За інформацією прес-служби «Укрзалізниці», найбільшим попитом жіночі купе користуються у поїздах за напрямом №41/42 Дніпро – Трускавець. Також такі купе доступні на рейсах №81 Київ – Ужгород, №15 Харків – Ясіня, №75 Київ – Кривий Ріг.

У компанії наголосили, що продаж квитків у такі купе здійснюється у мобільному додатку, і після доопрацювання програмного забезпечення стане можливим поширення проекту на інших маршрутах.

«Компанія продовжує роботу над програмним комплексом, щоб уже на етапі авторизації у застосунку мати можливість визначати стать пасажира та давати йому можливість бронювати відповідні місця», – зазначає представник «Укрзалізниці».

Крім того, перевізник нагадав, що на рейси повернули патрулювання воєнізованої охорони.

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Як з’явилися жіночі купе в українських поїздах

15 травня 2023 року на порталі Кабміну було опубліковано петицію, автор якої наполягав на введенні окремих вагонів для чоловіків та жінок у поїздах «Укрзалізниці».

І вже у червні 2023 року «Укрзалізниця» у пілотному режимі відкрила продаж квитків у жіночі купе на 4 рейси далекого сполучення: №81 Київ – Ужгород; №41 Дніпро – Трускавець; №75 Київ – Кривий Ріг та №15 Харків – Ясіня.

У липні в компанії повідомили, що ініціативу ухвалили дуже позитивно у всіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець та кілька міст на маршруті.

Раніше в компанії «Укрзалізниця» розповіли, що найчастіше забувають у поїздах. пасажири, що поспішають.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінює маршрути поїздів: серед них є одеський.

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Джерело: УНІАН, фото: Главком