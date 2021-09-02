Обязаны ли вы собирать постель в поезде?

Иногда хочется поспать подольше, особенно если речь идет о ночном поезде. Но с детства всем знакомые слова — «просыпаемся, собираем и сдаем постель» — никуда не делись. Проводники до сих используют эту мантру.

Давайте разберемся, как эта процедура прописана в законе и какие еще обязанности есть у пассажиров и проводников.

Кто должен собирать постель после поездки?

Проводник. Он выдает постельное белье, и он же его собирает. В правилах обслуживания граждан на железнодорожном транспорте написано, что это его обязанность.

Собирать постель проводник обязан за 30 минут до прибытия пассажира к месту назначения. То есть, теоретически, поспать до полной остановки поезда не получится. Ведь проводник, как указано в правилах, должен сообщить пассажиру о прибытии поезда не позднее, чем за 30 минут.

Значит проводник обязан будить пассажиров?

Получается, что так. А как иначе сообщить спящему человеку, что его станция будет через 30 минут, если не разбудить его при этом?

Пассажир имеет право доехать туда, куда ему нужно. Если по вине проводника пассажир пропустит свою станцию, то «Укрзалізниця» возместит деньги на проезд.

А можно договориться с проводником, чтобы он не будил?

Можно. Хотя в правилах об этом ничего не сказано, но ничто не запрещает пассажиру высказывать свои пожелания во время поездки. Если вы выходите на конечной, то проблем не должно возникнуть. Другое дело, если на промежуточной станции — тогда проводник проследит, чтобы вы проснулись и вовремя покинули вагон.

Кроме того, можно попросить проводника помочь застелить постель. В правилах сказано, что он должен помогать людям с инвалидностью, больным и пожилым, а также пассажирам с детьми.

Что делать, если проводник требует собрать и отнести ему постель?

«Укрзалізниця» рекомендует сообщать о факте нарушения на бесплатную горячую линию 0 800 50 3222.

Также можно написать в официальный чат-бот Viber или Telegram.

В каждом поезде есть книга жалоб и предложений. Она должна находиться на видном месте и выдавать ее должны по первому требованию. Можно написать свою жалобу туда.

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Фото: biz.nv.ua, Freepik