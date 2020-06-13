Здоровый вопрос: как распознать и как лечить межреберную невралгию? Отвечает врач-невропатолог

Сильную боль в груди мы обычно принимаем за проблемы с сердцем и спешим сделать кардиограмму. Между тем болезненные ощущения в грудной клетке или под лопаткой часто сигнализируют о воспалении нервных окончаний, проходящих между ребрами.

Как отличить межреберную невралгию от сердечной боли и что делать при обнаружении этой патологии, рассказала врач-невропатолог высшей категории Наталья Щитник.

Причины проблемы

Межреберная невралгия (торакалгия) – это заболевание периферических нервов, для которого характерен ярко выраженный болевой синдром в области груди. Его вызывает сдавливание или раздражение нервов, расположенных между ребрами. При этом пациенты часто характеризуют свои ощущения как «прострел» или «удар электрическим током». Невралгия может быть как самостоятельной патологией, так и проявлением некоторых хронических болезней. В основном от нее страдают люди старшего возраста.

Основные причины ущемления нервных корешков – это остеохондроз, межпозвоночные грыжи и искривление позвоночника, травмы в области груди и спины, чрезмерная физическая нагрузка, длительное пребывание в неудобной позе или на сквозняке. К провоцирующим факторам, вызывающим воспаление, также относятся частое переохлаждение, стрессы, нарушение обмена веществ, дефицит витаминов группы В, простудные заболевания и грипп.

Тревожные симптомы

Предвестником развития межреберной невралгии часто становится мышечный спазм в груди, на который большинство людей не обращают внимания. Позже приходит резкая пронизывающая боль, которая распространяется по межреберным промежуткам и бывает жгучей или ноющей, постоянной или приступообразной. Боль при невралгии может ощущаться в области груди, шеи, ключицы, поясницы или под лопаткой. Болевой синдром нередко сопровождают напряжение и подергивание мышц спины, онемение по ходу межреберных нервов, потливость, ощущение «мурашек», покалывание в грудной клетке, покраснение или, наоборот, бледность кожи.

Симптомы межреберной невралгии легко спутать с проявлениями других заболеваний, одно из которых – стенокардия. Поскольку сердечно-сосудистые патологии представляют опасность для жизни, в идеале при появлении боли в груди или под левой лопаткой нужно как можно скорее сделать электрокардиограмму.

Что делать?

Точный диагноз может поставить только врач-невропатолог после комплексного обследования. Для исключения других патологий рекомендуется сделать магнитно-резонансную или компьютерную томографию, электрокардиограмму, УЗИ сердца и органов брюшной полости.

Терапия межреберной невралгии в первую очередь направлена на снятие болевого синдрома. Затем нужно устранить непосредственную причину защемления нерва или вылечить заболевание, спровоцировавшее развитие невралгии.

В остром периоде болезни рекомендуется несколько дней постельного режима, причем больной должен лежать на твердой ровной поверхности. В целом для лечения патологии применяются обезболивающие и противовоспалительные препараты (в виде свечей, мазей, пластырей, таблеток и даже уколов), лекарства для расслабления спазмированных мышц, витамины. Хороший эффект при межреберной невралгии дают и физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура. Но даже после улучшения самочувствия пациенту первое время стоит поберечься: избегать наклонов и поворотов туловища, длительного сидения, резких движений, поднятия тяжестей.

Профилактика невралгии заключается в здоровом образе жизни и регулярной, но умеренной физической нагрузке (выполняйте специальные упражнения для укрепления мышц спины, следите за осанкой). Важно также избегать переохлаждений и стрессов и вовремя лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности остеохондроз.

ВАЖНО! Отличительным признаком невралгии является долговременная боль, часто беспокоящая пациента круглые сутки, тогда как при заболеваниях сердца боли проходят через 5-10 минут или снимаются приемом нитроглицерина. Кроме того, при невралгии болевые ощущения усиливаются при резком движении, чихании, кашле, а при стенокардии изменение положения тела обычно вызывает не усиление боли, а нарушение сердечного ритма и перепады артериального давления.

Фото: Меддиагностика

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