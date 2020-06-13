Украинцам разрешат летать на заграничные курорты: все правила в картинках

Уже с понедельника, 15 июня, гражданам Украины разрешат посещать некоторые иностранные государства. Ограничения будут снимать постепенно.

Так, Украина и Турция возобновят регулярные пассажирские перевозки с 1 июля. А с 27 июня украинцы смогут посещать Тунис – с тестированием по прибытии в страну. Об этом сообщил Минздрав Украины.

А после улучшения эпидемической ситуации с 1 июля могут открыть авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

Какие правила нужно соблюдать — узнайте из инфографики.

Как сообщалось, карантинный запрет на международные авиарейсы в Украине снимут с 15 июня.

С этого дня, в частности, авиакомпания Turkish Airlines возобновит пассажирские перевозки по маршруту Одесса — Стамбул. Они будут по тому же расписанию, что и до карантина.

С 15 июня возить пассажиров между Киевом и Одессой будет и авиакомпания «Роза ветров». С 5 июня рейсы возобновила МАУ.

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