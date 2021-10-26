В Одессе будут ремонтировать исторический дом, в котором жил Адам Мицкевич (фото)

Этот дом часто называют “домом Мицкевича”. Звучит так, словно он ему принадлежал. А все потому, что поэт здесь жил. Сейчас показывать реликвию даже как-то “неудобно”: памятник истории местного значения на Елисаветинской (бывшей Щепкина), 21 очень нуждается в реставрации. И она таки состоится.

Памятник одесской истории дождался ремонта

Управление капитального строительства Одесского горсовета заказало тендер по поиску разработчика проектной документации, чтобы определить смету будущих расходов по восстановлению фасада и крыши старинного дома.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок Prozorro.

Стоимость создания проекта – почти полтора миллиона гривен. Проектировщика работ будут выбирать 30 октября. Победитель торгов должен будет окончить проект до 30 апреля будущего года.

Из истории одесского дома на Елисаветинской, 21

Дом на Елисаветинской, 21 – жилой. И хотя его и называют домом Мицкевича, на самом деле это, как значится на ресурсе “Домофото”, был дом лейтенанта флота Виктора Шемиота, который и владел здесь участком.

В 1913 году в здании открыли “Общество взаимопомощи католической женской прислуги имени Св. Зиты”.

Сегодня мы видим этот дом перестроенным. А задолго до этого, когда дом-предшественник находился даже под другим адресом (Елисаветинская, 15), здесь жил сосланный в Одессу поэт Адам Мицкевич. Живя в Одессе, он преподавал в Ришельевском лицее.

Юрий Парамонов в проекте “Об Одессе с любовью” пишет:

“Адам Мицкевич был назначен преподавателем словесности в Ришельевский лицей… Потом долгие годы комната в доме Шемиота сохранялась как реликвия, а на стене флигеля была установлена мемориальная мраморная доска – дань памяти. Но до наших дней ничего этого не сохранилось”.

А краевед Елена Дьякова сообщает:

“Дом по Щепкина, 21, знаменит тем, что внутри его двора в одноэтажном в 1825 г. жил великий польский поэт Адам Мицкевич… А поскольку в Одессе в ту пору была самая сильная по числу членов масонская ложа “Понт Эвксинский”, Мицкевич, конечно же, стал ее членом. Считая пребывание польского поэта в Одессе опасным, правительство установило за ним слежку… Осень 1825 г. стала для него прекрасной порой увлечения Каролиной Сабанской… Долгие годы комната в доме Шемиота сохранялась, на стене флигеля была установлена мемориальная мраморная доска. Ни таблички, ни комнаты сегодня не обнаружить. Осталась лишь память”…

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что в Одессе приступят к реставрации исторического здания на Греческой, 45.

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