Одесский особняк на Дидрихсона будет спасен? (фото)

Этот одноэтажный особняк на улице Дидрихсона (бывшей Институтской) словно немного затерялся, как и сама довольно тихая улочка. На сегодняшний день особняк, памятник архитектуры, пустует. Все вроде как наглухо закрыто. А вот окно без стекла красноречиво свидетельствует: сюда можно забраться. И, как выяснилось, «забираются». На сегодняшний день внешне он выглядит «более-менее». Но особняк тихо разрушается…

Из истории одесского особняка на Дидрихсона, 7

Но сначала – о самом здании. Это особняк Ильи Яловикова. Как гласит охранная табличка на памятнике архитектуры, он построен в 1890 году по проекту Александра Бернардацци. Ресурс «Домофото» дает несколько иные данные. Годом его постройки называет 1898-й. Утверждение, что архитектор особняка – Бернардацци, ставится под сомнение.

Илья Яловиков (инженер, гласный городской Думы) переехал в особняк примерно в 1898 году. Решетка старинных ворот сохранила его вензель. В 1901 году здесь располагалось Управление завода Анонимного общества Одесских сталелитейных, кузнечных и цепных заводов. Потом владельцы здания менялись.

После революции, в двадцатых годах прошлого столетия, здесь находился так называемый «Питательный пункт» общества Красного Креста.

В 1982 году по данному адресу размещался детский комбинат №11 «Винни-Пух», в 2000-х годах детский сад был выселен, здесь располагалась частная школа. Потом наступило опасное для здания «затишье».

Весной этого года на это самое опасное затишье в судьбе особняка Яловикова обратил внимание общественности архитектор-реставратор Анатолий Изотов: «Долгое время здание на бывшей Институтской улице стоит пустым, и от того его техническое состояние лучше не становится…».

Кстати, тогда же Анатолий Изотов сделал акцент на том, что в здание то и дело незаконно проникают разные лица и пора предпринимать шаги, чтобы «не обречь памятник архитектуры на исчезновение с карты города».

За старинный одесский особняк взялись власти

Что на сегодняшний день? Благодаря ресурсу Prozorro узнаем: управление капитального строительства Одесского горсовета (УКС) хочет отремонтировать заброшенный особняк Яловикова на Дидрихсона, 7.

Впрочем, это не совсем точно. Ремонт и реставрация – в будущем (дай Бог!). Сейчас же речь идет лишь о заказе проектно-сметной документации. Объявлен соответствующий тендер, который оценен почти в полтора миллиона гривен.

Из техзадания: проектанты должны запланировать ремонт фасада здания, водосточной системы, крыши, системы отопления и старинной ограды, отделку внутренних помещений, установку системы видеонаблюдения. На «закуску» – благоустройство вокруг здания.

Кстати, как оно выглядит сегодня – смотрите на фотографиях еще одного уцелевшего кусочка старой Одессы.

«Одесская жизнь» об одесских памятниках архитектуры:

Фото и скриншот автора