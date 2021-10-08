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Дом на одесской Успенской: монументальные балконы и пропавший флагодержатель (фото)

Дом на одесской Успенской: монументальные балконы и пропавший флагодержатель (фото)

Фасад это величественного одесского дома на Успенской, 7 трудно рассмотреть полностью: мешают не менее величественные деревья. Хотя молодые деревья, как мы все же рассмотрели, изучая этот красавец-дом, памятник архитектуры, уже успели прорости и на крыше.

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Дом на Успенской, 7: страницы истории

Этот трехэтажный жилой дом так и притягивает внимание. Сравнительно молод: год постройки – 1910-й. Как подсказывает ресурс «Домофото», его архитектор – В.Прохаска. Стиль – ретроспективизм.

Дом охраняется государством. Охранная табличка вещает, что пред нами – доходный дом Е.П. Котляревской, занимавшейся, как и вся ее семья, мануфактурной торговлей в Одессе.

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До революции в доме размещалось мужское училище Д.И. Рейзера. В первые послереволюционные годы здесь проживали члены Одесского горсовета.

На доме – две мемориальные доски: в память о докторе исторических наук Константине Добролюбском и ученого-виноградаря Сергея Мельника. В этом доме жила и народная артистка Украины, режиссер Кира Муратова, ушедшая из жизни в 2018 году. До установки мемориальной доски в ее честь, видимо, еще не дошла очередь…

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Сегодняшний день памятника архитектуры на Успенской, 7

Успели мы и во двор дома заглянуть: ничем особым он не отличается, все скромно, а вот фасад…

Вы только полюбуйтесь этими монументальными балконами, сохранившимися старыми воротами, колесоотбойниками! Автор проекта «Об Одессе с любовью» Ю.Парамонов сообщает, что (вот же чудо!) на фасаде дома сохранился и старинный флагодержатель.

Увы, могу сообщить: флагодержателя уже нет, вытащили его «с мясом». След от него, правда, остался.

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Вообще же наш «герой» выглядит еще более-менее. Но это если сравнивать с другими «героями», которых время пощадило гораздо меньше.

А проблем у дома на Успенской, 7, немало: фасад нуждается в реставрации. И вообще, чем выше поднимаешь голову, изучая этот дом, тем больше понимаешь, что дело не только в проросших деревьях: уже просматриваются кирпичи и «части» арматуры под декором, пугающе смотрятся трещины, сколы, «дыры»…

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«Одесская жизнь» об одесских домах-памятниках архитектуры:

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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