Настроение «под ноль»? Выходите на одесские улицы!

Да, мы о том, что написано на штендерах или, как их обычно называют, на подорожниках. Штендеры, напомним, это реклама на небольших щитах. Они очень похожи на маленькую школьную доску. Очень полезная вещь. Конечно, рекламная. Но какая!

Кажется, во время полномасштабной войны все изменилось. Даже эти штендеры (подорожники). Они хотя и чисто рекламные штучки, но какая мудрость, помноженная на одесский юмор!

Штендеры настоящего – это не просто «зайди к нам на кофе» (кстати, маленькие кофейни чаще используют штендеры). Это еще и своеобразный вызов всем нашим неурядицам.

Советы на штендерах иногда очень точны, иногда они «философские», короткие и «длинные». Но не в том дело. А дело в том, что нельзя пройти мимо этого подорожника просто. Надо вчитаться. А потом улыбнуться. А еще «заценить».

Вот вам коротко: «Подари ей цветы».

Вот вам список услуг: и еда, и чай с кофе… А главное – подпись «Зинка» и картинка (портрет?) козы.

А это философское о единственном, к чему мы должны быть готовы, так это… ко всему!.. Или целый трактат, как прожить правильно или совет, что чем нельзя портить…

А «психологический» штендер со списком всех видов женского настроения!

Или «медицинский» совет, что является стопроцентной заменой сна!

Прочитав на днях «мудрость утра» на одном из штендеров («не усложняй, не волнуйся, не выдумывай, пей кофе и иди на работу»), я поняла: хотя и это тоже только реклама, но все гораздо глубже. Это уже не просто мудрость утра, но и самой нашей жизни, какой бы сложной она сейчас не была…

И дело, кажется, не только в «рекламе с юмором» на обычном уличном подорожнике…

Так что смотрите на фотографии с нашими одесскими штендерами, вчитывайтесь и обращайте на них внимание, когда проходите «поющими» (имею в виду генераторы) одесскими улицами. Может прочтете то, что вам сейчас крайне нужно – то ли совет, то ли мудрость какую-то.

Вам не нужны никакие «уличные» советы и мудрые изречения? Тогда просто улыбнитесь!..

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