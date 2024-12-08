Одесские витрины превратились в зимнюю сказку – порой неожиданную и с юмором (фоторепортаж)

О, эти витрины! Конечно, конечно, мы же знаем, что когда-то даже конкурсы накануне зимних праздников проводились на лучшую витрину. Ну то ли на лучшее украшение у входа в то или иное заведение. Ой, не до конкурсов сейчас. Но все равно надо что-то с настроением делать, чтобы праздниками хоть как-то насладиться.

На улицу! Там вам все встретится: зимняя сказка перед вами. Украшено, кажется, все. Главный «признак» – конечно, елка. Но ведь нет ни одной одинаковой! Вот вы скажете, что елка – она и в Африке елка. А если она украшена так, что нельзя не улыбнуться?

Да, чаще встречается «классика» в украшательствах, но не только же. Вот, например, в Городском саду елка (классическая!) украшена лентой с надписью «Руками вкуснее»… И вот стоите вы, читаете, и вам уже хочется спросить хоть у кого-то, что подразумевается…

Или вот на улице Европейской стоит себе елочка. Чем украшена? Банками из-под сгущенки!

Или розовая с белым елка, или вот снеговик стоит себе, никого не трогает. Какой-то «не классический», потому что без морковки…

Да, где-то юмором «взяли», где-то «классикой», как видите на наших фотографиях.

Главное – красиво, даже если иногда и необычно. Ну или очень даже обычно – как в детстве. Держимся!..

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