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Одесские витрины превратились в зимнюю сказку – порой неожиданную и с юмором (фоторепортаж)

Одесские витрины превратились в зимнюю сказку – порой неожиданную и с юмором (фоторепортаж)

Зимняя сказка под дождь и туман – это же так по-одесски! О чем идет речь? Конечно, о витринах Одессы. Ну и не только витринах, а обо всем, что уже украшено в зимних тонах. Или пока только торопливо украшают. Хотите поднять себе настроение – на улицу. Да, только о зонтике помните…

О, эти витрины! Конечно, конечно, мы же знаем, что когда-то даже конкурсы накануне зимних праздников проводились на лучшую витрину. Ну то ли на лучшее украшение у входа в то или иное заведение. Ой, не до конкурсов сейчас. Но все равно надо что-то с настроением делать, чтобы праздниками хоть как-то насладиться.

Одесские витрины
Одесса, скоро Новый год...
Одесские витрины, у кафе на Дерибасовской
Одесские витрины, новогодний декор
Одесские витрины, украшение
Одесские витрины, белые елки
Одесские витрины, елочка
Одесские витрины, Пассаж

На улицу! Там вам все встретится: зимняя сказка перед вами. Украшено, кажется, все. Главный «признак» – конечно, елка. Но ведь нет ни одной одинаковой! Вот вы скажете, что елка – она и в Африке елка. А если она украшена так, что нельзя не улыбнуться?

Да, чаще встречается «классика» в украшательствах, но не только же. Вот, например, в Городском саду елка (классическая!) украшена лентой с надписью «Руками вкуснее»… И вот стоите вы, читаете, и вам уже хочется спросить хоть у кого-то, что подразумевается…

Одесские витрины, а Пассаже
Одесские витрины, Пассаж, елка
Одесские витрины, скоро Новый год
Одесские витрины, нетипичный снеговик
Одесские витрины, пряничный человечек
Одесские витрины, в Горсаду
Елка в Горсаду: руками вкуснее
Одесские витрины, елка со сгущенкой

Или вот на улице Европейской стоит себе елочка. Чем украшена? Банками из-под сгущенки!

Или розовая с белым елка, или вот снеговик стоит себе, никого не трогает. Какой-то «не классический», потому что без морковки…

Да, где-то юмором «взяли», где-то «классикой», как видите на наших фотографиях.

Одесские витрины, вход
Новогодний декор, Одесса
Одесские витрины, магазин
Одесские витрины, елочка на окне
Одесские витрины, бело-розовая елка
Одесские витрины, ленты и банты
Одесские витрины, макаруны
Одесские витрины накануне новогодних праздников

Главное – красиво, даже если иногда и необычно. Ну или очень даже обычно – как в детстве. Держимся!..

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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