Новости Одессы и Одесской области

Виват, Король! К 100-летию Михаила Водяного (фоторепортаж)

Виват, Король! К 100-летию Михаила Водяного (фоторепортаж)

Это особый зал в Музее Одесского академического театра музыкальной комедии. Потому что он посвящен Королю сцены – Михаилу Водяному. Здесь собираются почитатели его таланта. Это те, кому повезло: они работали с Михаилом Водяным или были зрителями, когда он выходил на сцену. А еще сюда приходят его профессиональные внуки или молодые зрители.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Низкий поклон человеческой памяти: каждый шаг по музейному залу – это как будто снова и снова прийти на встречу с Михаилом Водяным. Его театральные костюмы… Мебель из их с Маргаритой Деминой квартиры, гримерный столик, его блокноты, с которыми он готовился к новой роли. И множество фото. Некоторые из них – редкие.

Зал в Музее театра Музкомедии
Зал в Музее театра Музкомедии, Водяной
Зал в Музее театра Музкомедии, гримерка
Зал в Музее театра Музкомедии, афиша
Зал в Музее театра Музкомедии, Водянолй и Демина

Все это – живая человеческая память. Кажется, сам Король присутствует здесь, с нами…

Юбилей… 100 лет Михаилу Григорьевичу. Это уже традиция: театр помнит, театр чествует его имя: возложены цветы на его могилу на Втором христианском кладбище, блистательно сыгран обновленный спектакль «Бал в честь Короля», который полностью посвящен его творчеству.

В антракте зрители побывали в Музее – и те, что видели Михаила Водяного на сцене, и только слышавшие, как приходили люди на его спектакли и просили в кассе: «Пожалуйста, мне бы хоть какой-нибудь билет на любой спектакль с участием Михаила Водяного!..»

Зал в Музее театра Музкомедии, фото супругов
Зал в Музее театра Музкомедии, мебель
Зал в Музее театра Музкомедии, портрет
Зал в Музее театра Музкомедии, полки
Зал в Музее театра Музкомедии, письма, бумаги

На вопрос: «Каким запомнился вам Михаил Григорьевич?» часто можно и сегодня услышать ответ: «истинным одесситом». И это при том, что Михаил Водяной – уроженец Харькова, а в Одессу уже попал артистом Львовской оперетты. Столетие «истинного одессита», которое театр отмечает в эти дни…

Три прогулки в честь Короля: так наша Музкомедия начала отмечать юбилей корифея одесской сцены Михаила Водяного вместе с проектом «Где Идем?». Участники этих прогулок имели возможность получить билеты на спектакль «Бал в честь Короля».

Этот обновленный спектакль – еще одна визитная карточка театра. В ней раздается голос самого Короля – и тогда (тоже уже традиция) зрители встают, чтя память о нем.

Зал в Музее театра Музкомедии, фото
Зал в Музее театра Музкомедии, фото в рамке
Зал в Музее театра Музкомедии, фото ролей
Зал в Музее театра Музкомедии, роли Водяного
Зал в Музее театра Музкомедии, Михаил Водяной

Готовится к печати книга Александра Галяса, посвященная памяти Михаила Водяного… А сам Театр имени М.Водяного в дни юбилея Короля оперетты после того, как раздались горячие зрительские аплодисменты после известного спектакля, выражает свое не менее горячее «Vivat!» Мастеру, Королю, Артисту:

«Поздравляем всех со 100-летием со дня рождения великого мастера, любимца публики, Короля оперетты Михаила Водяного!!! Благодарим Вас, Михаил Григорьевич, за Театр, в котором сейчас живем! Гордимся вашим звездным путем в профессии, восхищаемся преданностью и вашей невероятной актерской харизмой! Каждый раз, выходя на сцену, помним, кто на ней стоял!

Зал в Музее театра Музкомедии, роли Водяного
Зал в Музее театра Музкомедии, Водяной на сцене
Зал в Музее театра Музкомедии, Роли Михаила Водяного
Зал в Музее театра Музкомедии, костюм
Зал в Музее театра Музкомедии, пиджак и шляпа
Зал в Музее театра Музкомедии, галстуки

Виват, Король! С любовью, ваши профессиональные внуки»…

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua