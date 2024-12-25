Виват, Король! К 100-летию Михаила Водяного (фоторепортаж)

Низкий поклон человеческой памяти: каждый шаг по музейному залу – это как будто снова и снова прийти на встречу с Михаилом Водяным. Его театральные костюмы… Мебель из их с Маргаритой Деминой квартиры, гримерный столик, его блокноты, с которыми он готовился к новой роли. И множество фото. Некоторые из них – редкие.

Все это – живая человеческая память. Кажется, сам Король присутствует здесь, с нами…

Юбилей… 100 лет Михаилу Григорьевичу. Это уже традиция: театр помнит, театр чествует его имя: возложены цветы на его могилу на Втором христианском кладбище, блистательно сыгран обновленный спектакль «Бал в честь Короля», который полностью посвящен его творчеству.

В антракте зрители побывали в Музее – и те, что видели Михаила Водяного на сцене, и только слышавшие, как приходили люди на его спектакли и просили в кассе: «Пожалуйста, мне бы хоть какой-нибудь билет на любой спектакль с участием Михаила Водяного!..»

На вопрос: «Каким запомнился вам Михаил Григорьевич?» часто можно и сегодня услышать ответ: «истинным одесситом». И это при том, что Михаил Водяной – уроженец Харькова, а в Одессу уже попал артистом Львовской оперетты. Столетие «истинного одессита», которое театр отмечает в эти дни…

Три прогулки в честь Короля: так наша Музкомедия начала отмечать юбилей корифея одесской сцены Михаила Водяного вместе с проектом «Где Идем?». Участники этих прогулок имели возможность получить билеты на спектакль «Бал в честь Короля».

Этот обновленный спектакль – еще одна визитная карточка театра. В ней раздается голос самого Короля – и тогда (тоже уже традиция) зрители встают, чтя память о нем.

Готовится к печати книга Александра Галяса, посвященная памяти Михаила Водяного… А сам Театр имени М.Водяного в дни юбилея Короля оперетты после того, как раздались горячие зрительские аплодисменты после известного спектакля, выражает свое не менее горячее «Vivat!» Мастеру, Королю, Артисту:

«Поздравляем всех со 100-летием со дня рождения великого мастера, любимца публики, Короля оперетты Михаила Водяного!!! Благодарим Вас, Михаил Григорьевич, за Театр, в котором сейчас живем! Гордимся вашим звездным путем в профессии, восхищаемся преданностью и вашей невероятной актерской харизмой! Каждый раз, выходя на сцену, помним, кто на ней стоял!

Виват, Король! С любовью, ваши профессиональные внуки»…

Фото автора