Новости Одессы и Одесской области

Цены на одесском Новом рынке в конце года: «Сделайте себе вкусно!»

Цены на одесском Новом рынке в конце года: «Сделайте себе вкусно!»

Одесский Новый базар в эти дни – как праздничное сияние: здесь вам и продукты, здесь вам и отдых, а еще почти каждый лоток украшен так, будто пытается напомнить о зимних праздниках.

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– Женщина, ну что вы стоите и ощупываете каждый апельсин? Да берите уже. Сделайте себе вкусно! Что говорите?.. Дорого? Так товар какой! Не товар, а праздник!

Это можно услышать чуть ли не на каждом шагу. Надо подумать-прицениться-попробовать-купить. А если не купить, то просто полюбоваться… Или таки сделать себе вкусно.

Новый рынок в декабре

Что с ценами?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 35-50 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 70-200 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 70-120 грн;
  • огурцы – 110-130 грн;
  • сладкий перец – 50-150 грн;
  • баклажаны – 60-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • чеснок – 140-170 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Новый рынок, овощи-фрукты
Новый рынок, прилавок
Новый рынок, овощи
Новый рынок, лук, морковь
Новый рынок, капуста
Новый рынок, декабрь 2024
Покупатели на Новом рынке, Одесса, декабрь 2024 г.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-50 грн;
  • лимоны – 70-100 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груши – 50-90 грн;
  • грейпфруты – 60-90 грн;
  • апельсины – 85-120;
  • мандарины – 75-120.

Вы также можете сравнить: Цены на Привозе в конце года: «покупаем все для летнего стола»

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 190-270;
  • творог – 100-160.

Новый рынок, яйца

Новый рынок, молочка

На одесском Новом рынке

Мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Мясо на Новом рынке

Свинина

  • задняя часть – 200-220 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Рыба на Новом Рынке

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Новый базар в начале зимы: настроение и цены.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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