Цены на одесском Новом рынке в конце года: «Сделайте себе вкусно!»

– Женщина, ну что вы стоите и ощупываете каждый апельсин? Да берите уже. Сделайте себе вкусно! Что говорите?.. Дорого? Так товар какой! Не товар, а праздник!

Это можно услышать чуть ли не на каждом шагу. Надо подумать-прицениться-попробовать-купить. А если не купить, то просто полюбоваться… Или таки сделать себе вкусно.

Что с ценами?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 35-50 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 70-200 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 70-120 грн;

огурцы – 110-130 грн;

сладкий перец – 50-150 грн;

баклажаны – 60-120 грн;

капуста – 35-60 грн;

морковь – 25-35 грн;

чеснок – 140-170 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 35-50 грн;

лимоны – 70-100 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

виноград – 90-150 грн;

груши – 50-90 грн;

грейпфруты – 60-90 грн;

апельсины – 85-120;

мандарины – 75-120.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 190-270;

творог – 100-160.

Мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-220 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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