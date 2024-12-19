Рядом с одесским Привозом зазеленел елочный лес: ассортимент и цены (фоторепортаж)

Война не война, а праздник по расписанию: кажется, я такого еще не видела. Это уже не просто зеленые красавицы в ассортименте, это даже слишком…

– Боже, да зачем так много? – можно услышать на каждом углу рядом с самым известным рынком города.

Сосны, «классика», пихты… Огромные, маленькие, сборные… Веночки, веточки и такие огромные ветки, что «сойдут» за отдельную елку. На «ножках» и без них…

Цены уже немного упали. В среднем сосну уже можно приобрести за 200-300 гривен. А вот «огромные» елки все еще кусаются (конечно, имею в виду цены).

С ценами – разнообразие. Если вы решили приобрести живую красавицу, то не торопитесь. Рынок «на четырех углах» – с ценовыми сюрпризами. Небольшую «классику» на одном углу я видела за 200 гривен, а ее «сестричку-близнеца» на другом – за 100 гривен. Самые дешевые – сборные елки. Самые дорогие – красавицы из Дании.

Откуда елки? Одесская область, Черновицкая область, Ивано-Франковская область, Волынь…

Спросом пользуются ветки и веточки – цена стартует от 50 гривен. Покупают и веночки от 50-60 гривен. Конечно, и небольшие елочки тоже покупают…

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