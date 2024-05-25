Мобилизация в Украине: заберут инвалидность и отправят на фронт?

В Украине проведут проверку решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), предоставленные мужчинам мобилизационного возраста после 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает Минздрав.
Согласно процедуре проверки, установленной новым законом о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, под проверку попадают решения об установлении инвалидности 2 и 3 групп мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет.
В то же время Минздрав будет проверять не все решения МСЭК. Исключения будут в случае:
- травм, контузий или увечий, полученных во время прохождения военной службы;
- отсутствия конечностей, кистей, стоп ног;
- отсутствия одного из парных органов;
- наличия онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств;
- наличия церебрального паралича или другого паралитического синдрома из-за инвалидности с детства.
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В Минздраве отмечают, что сейчас нет необходимости проходить повторный осмотр всем мужчинам, которые получили статус инвалидности после 24 февраля 2022 года. Поэтому не надо самостоятельно являться на переосвидетельствование МСЭК.