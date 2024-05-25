Мобилизация в Украине: заберут инвалидность и отправят на фронт?

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно процедуре проверки, установленной новым законом о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, под проверку попадают решения об установлении инвалидности 2 и 3 групп мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет.

В то же время Минздрав будет проверять не все решения МСЭК. Исключения будут в случае:

травм, контузий или увечий, полученных во время прохождения военной службы;

отсутствия конечностей, кистей, стоп ног;

отсутствия одного из парных органов;

наличия онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств;

наличия церебрального паралича или другого паралитического синдрома из-за инвалидности с детства.

В Минздраве отмечают, что сейчас нет необходимости проходить повторный осмотр всем мужчинам, которые получили статус инвалидности после 24 февраля 2022 года. Поэтому не надо самостоятельно являться на переосвидетельствование МСЭК.