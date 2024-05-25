Новости Одессы и Одесской области

Мобилизация в Украине: заберут инвалидность и отправят на фронт?

Мобилизация в Украине: заберут инвалидность и отправят на фронт?

В Украине проведут проверку решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), предоставленные мужчинам мобилизационного возраста после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно процедуре проверки, установленной новым законом о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, под проверку попадают решения об установлении инвалидности 2 и 3 групп мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет.

В то же время Минздрав будет проверять не все решения МСЭК. Исключения будут в случае:

  • травм, контузий или увечий, полученных во время прохождения военной службы;
  • отсутствия конечностей, кистей, стоп ног;
  • отсутствия одного из парных органов;
  • наличия онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений, психических расстройств;
  • наличия церебрального паралича или другого паралитического синдрома из-за инвалидности с детства.

Читайте также: Кто имеет право на бесплатный протез и как его получить?

В Минздраве отмечают, что сейчас нет необходимости проходить повторный осмотр всем мужчинам, которые получили статус инвалидности после 24 февраля 2022 года. Поэтому не надо самостоятельно являться на переосвидетельствование МСЭК.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua