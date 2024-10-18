Купила дом под Одессой: действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении

Как сообщает пресс-служба САП и НАБУ, 16 октября 2024 года действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За них впоследствии был приобретен дом вблизи Одессы, в котором народная избранница сейчас проживает.

Официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, который с лета 2023 сидит в СИЗО, подозревают в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи экс-военкома дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом.