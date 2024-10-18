Новости Одессы и Одесской области

Купила дом под Одессой: действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении

Купила дом под Одессой: действующего нардепа подозревают в незаконном обогащении

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн грн действующему народному депутату. По данным СМИ речь идет об избраннице от партии «Слуга народа» Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия — Кормышкина).

Как сообщает пресс-служба САП и НАБУ, 16 октября 2024 года действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За них впоследствии был приобретен дом вблизи Одессы, в котором народная избранница сейчас проживает.

Официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

Читайте также: Боевой медик рассказал об ужасном питании, смертельных китайских турникетах и реальных выплатах военным (видео)

Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, который с лета 2023 сидит в СИЗО, подозревают в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи экс-военкома дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua