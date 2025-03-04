Ясеновская «милиция» у польского короля
Еще 5 тысяч лет назад трипольцы засеивали житом окрестные поля, а в II-VI веках н.э. хлеборобы черняховских и славянских племен использовали сельскохозяйственные орудия. Это подтверждают каменные жернова, найденные на местах их поселений, которые хранятся в сельском музее.
Самым старым поселением считается Ясеново Первое, основанное на оживленном Кучманском пути 350 лет назад, вероятно, запорожцами, которые построили здесь зимовники для хозяйства и острог.
С 1685 года край населяли посполитые, ремесленники, торговцы и мелкая безземельная шляхта, которых польский король Ян III Собеский призвал поселиться на «кресах» — Кодымском пограничье между Польшей и Турцией. Гарнизон пограничной стражи находился на левом берегу в небольшой каменной крепости. Помогали отбивать нападения охотников за ясирами небольшие военные отряды — «милиция», сформированные польской властью из ясеневских молодежных групп.
Ясеновская слобода — ныне село Ясено Второе — на правом берегу Кодымы принадлежала Крымскому ханству.
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По преданиям, название поселений происходит от одноименной балки, где росли ясени. По другой версии — от польского имени Ясь или от столицы Молдавского княжества Яссы. В селе Ясеново Первое было больше выходцев из Польши, а Ясеново Второе в основном было заселено подданными Османской империи и беглецами от польского гнета.
Из-за этого жители Ясеново Первого называли соседей «ляхами», а жители Ясеново Второго — «волохами» или «молдаванами». Часто взаимные оскорбления молодежь «смывала» кровавыми драками, устраивая между собой жестокие ледовые побоища на замерзшей Кодыме.
Возрождение храма и сохранившаяся афонская икона
Сердцем Ясеновского края является храм, освященный в честь покровительницы украинского казачества.
По исследованиям ясеновского краеведа Сергея Рахубенко, первым был построен алтарь из черного кирпича со разрушенной польской крепости еще в 1791 году. Купол церкви был завершен в 20-е годы XIX века из местного кирпича, а притвор и колокольня — уже в конце века из камня-ракушечника, привезенного из Одессы.
По воспоминаниям старожилов, в 30-е годы XX века произошло чудесное обновление лика Николая Чудотворца, а в 60-е годы в разрушенной могиле были найдены нетленные мощи какого-то святого отца.
В 1956 году Одесский облсовет по просьбе общины признал Свято-Покровский храм архитектурным памятником, что фактически спасло его от разрушения, но не от бедности.
Возрождение святынь началось через 50 лет — в 2006 году — благодаря местному благотворительному фонду «Рідний край», учредителями которого стали Юрий Шевченко, Сергей Паровик, Валерий Устянский, Анатолий Артеменко, Александр Федчун, Любовь Ганченко. Теперь храм поражает своей красотой, новыми колоколами, иконостасом и фресками.
Среди икон — чудотворный образ Божией Матери «Достойно есть», написанный в 1897 году на Афоне иеромонахом Кириллом. Вероятно, святая икона принадлежала Покровской церкви села Ясеново Первое, которая была построена в 1879 году, но до наших дней не сохранилась. Последнюю пасхальную службу в ней провели в 1961 году. Потом храм был разобран, и лишь афонская икона чудом сохранилась.
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Дед написал историю села, а внук помог восстановить святыню
Первым исследовать историю края в 1948 году начал учитель истории Сергей Рахубенко.
Он вместе с учениками нашел и исследовал поселения охотников на мамонтов, древних земледельцев, могилы кочевников и остатки многих археологических культур. Сотни интересных экспонатов, найденных ясеновцами, украсили Одесский археологический музей, а тысячи стали основой экспозиции Ясеновского краеведческого музея, открытого в мае 1960 года.
К сожалению, многие ценные экспонаты были утрачены, но музей, который носит имя своего основателя, до сих пор удивляет посетителей своими многочисленными сокровищами. Часто его гостем бывает внук Сергея Рахубенко Виктор Муренко. В последний раз он посетил музей с друзьями из Испании, чтобы показать им творение своего деда и храм, в восстановлении которого он тоже участвовал.
Исследователь Сергей Рахубенко написал полную историю села, опубликованную в книге «История городов и сел Украины. Одесская область», изучал народную топонимику, записал легенды и рассказы старожилов.
И хотя сегодня уже исчезли хутор Лепина, село Погребы, Отаманский лес, Гончарев сад, Попив яр, притока Кодимы Извор, память о них сохраняется.
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Колбаса с историей и другие вкусности
Еще чумаки, чей путь в Крым за солью проходил через ясеновские левады, способствовали развитию окрестных сел.
На обратном пути они останавливались в селе, чтобы отдохнуть и побазарить. Особенно им нравилась домашняя копченая колбаса. Позже ясеновские крестьяне стали продавать свои лакомства на одесском Привозе, а еще и сало — в Харькове.
Колбасник Захар Сербин, который перенял вкусное дело от деда, также Захара, считается одним из лучших мастеров в селе. Он утверждает, что именно из Ясенова распространилась традиция изготовления этой пищи по всей Любашевщине и только в их селе готовят ее с душой, строго соблюдая рецептуру и не экономя на качественных ингредиентах.
Его копчености нравятся не только местным гурманам, но и нашим защитникам, которым колбасник еженедельно отправляет на фронт свои кулинарные дары.
Семья Гогулинских основала этническую агроусадьбу «Медовые росы» для сохранения традиций, возрождения народных ремесел и старинных гастрономических рецептов.
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Педагог Галина Степаненко поддерживает местный бренд «Ясеневский рождественский коржик», а молодая предпринимательница Олена Дроздовская развивает животноводство и создала сыроварню. Реально создание клубники и рыбы фестивалей, ведь многие предприимчивые крестьяне выращивают вкусные ягоды, а река Кодима богата на рыбацкие трофеи.
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Интересные факты
- В XVII-XVIII веках Ясеново Первое было пограничным форпостом на реке Кодыма между Диким Полем и Украиной от татарских людоловов.
- У лицея высится дуб, посаженный в честь открытия в 1913 году сельской школы и больницы, которые функционируют до сих пор.
- С 1918 года в старом еврейском доме, построенном в 1903 году, размещался орган местной власти.
- В 1924-1926 годах Ясеновка была райцентром новосозданной Молдавской республики, в состав которой входила Любашевская волость.
- В Ясеново Втором родились хирург Юрий Кобысь, к которому приезжали лечиться пациенты из Одессы и Киева, глава колхоза Василий Лабуш, который заасфальтировал все улицы обоих сел, и основатель батальона «Киевская Русь» Александр Гуменюк.
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