От филолога до фермера: женщина из Одесской области создала настоящую сырную ферму

От свиней до уток

Из козьего молока Елена производит брынзу, фету, качотту, халуми, твердый сыр, для своих нужд — сулугуни и моцареллу. Прикупила несколько коров, чтобы отогревать из коровьего молока еще и творог по-домашнему.

Чтобы не пустовали добротные помещения степной фермы, предпринимательница взялась за откорм быков и свиней, а еще разводит овец и птицу: индюков, гусей, кур и уток.

Свою продукцию Елена Дроздовская реализовывает на Привозе. Одесские гурманы высоко оценили ясеновские сырные вкусности. И уже ожидают в продаже разрекламированный в соцсети ароматный лавандовый сыр.

Пастушка, доярка и сыровар

Филолог по специальности, Елена Дроздовская, пока решилась заняться животноводством, успела еще и успешно поруководить Ясеновским сельсоветом и постараться в новосозданной Зеленогорской громаде.

Толчком для успешного развития семейной фермы стала государственная помощь в размере 60 тысяч гривен, на которую женщина приобрела 60 породистых козочек. Она одновременно заготовитель сена и фуража, пастушка, доярка, зоотехник и сыровар.

Сначала Елене пришлось изрядно потрудиться, пока наладила производство и сбыт брынзы и сыров. Приобрела электрического пастуха, доильный аппарат и необходимое оборудование для сыроварения. В прошлом году сделала небольшую первую партию лавандового сыра, который многим пришелся по вкусу. Даже из Польши спрашивают, сможет ли она им прислать кружок.

— На пробу сделала где-то шесть кругов лавандового сыра. Перед Рождеством устроила дегустацию. Все, кто пробовал, говорили, что качотта с лавандой из козьего молока — изысканный шедевр сыроварения. Ведь имеет нежный вкус, приятную консистенцию с пикантными лавандовыми нотками, — рассказала Елена, — Этот сыр прекрасно сочетается с белым вином, зеленью, овощами и фруктами, он украсит любой праздничный стол. Секретные ингредиенты его рецептуры раскрывать не буду. В общем производится продукт из целебного козьего молока, полученного из разнотравья на гвоздавских пастбищах. Еще добавляются закваска, ферменты, краситель и лаванда. Растение выращиваю собственноручно на своем огороде, собираю и засушиваю. Если урожай хороший, то изготавливаю из лаванды душистые букетики и продаю вместе с брынзой и сырами своим покупателям. Через несколько месяцев мой лавандовый сыр созреет и будет готов к употреблению.

В мирных планах — развитие сырного туризма

Семейное хозяйство Дроздовской — единственное официально зарегистрированное на Зеленогорщине. Ежегодно она платит в бюджет громады около 30 тысяч гривен налогов и сборов.

Поэтому предпринимательница надеется на поддержку местных властей, которые утвердили целевую программу поддержки молочного скотоводства. Также пока не может получить государственную дотацию за содержание коз и помощь на животных из области. Постоянно ищет возможности для развития козьего бизнеса, подавая заявки на различные государственные программы и иностранные гранты.

Поэтому крутится, словно пчелка, обеспечивая благосостояние семьи ежедневным тяжелым и кропотливым трудом.

Тем более ее 15-летняя дочь Мирослава поступила в Уманский украинский аграрный лицей. Здесь педагоги учат детей по эстонской и финской системам образования.

Ежемесячная стоимость обучения — 7-8 тысяч гривен.

С началом войны Елена Дроздовская присоединилась к волонтерству. Вместе с односельчанами присылает нашим защитникам продукты питания, в частности и брынзу в рапе.

В ее мирных планах — развитие сырного туризма, чтобы знакомить туристов с процессом сыроварения, культурой потребления сыра, изготовлением местных сырных блюд. Также неугомонная Елена Дроздовская ратует за развитие местных культурных и кулинарных традиций и озеленение живописного Надкодымского края.