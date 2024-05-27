Отдохнуть душой и телом: 8 причин, почему стоит посетить Любашевщину

На Любашевщине есть что показать, чем угостить и как развлечь.

До пандемии и войны в селе Любашевка активно развивался зеленый туризм. В 2019-м местными властями был основан туристический маршрут «Любашевские путешествия», который апробировали ведущие специалисты туристической отрасли Одесской области.

От Покровки до Ясенового

Маршрут начинается от храма Иоанна Богослова, что в селе Покровка.

Церковь, которую венчают 12 куполов, была построена в начале 20-го века. Стены храма сложены раствором на яичных белках и из кирпича собственного завода господина Кондрацкого. Святыня пережила непростые времена — ее разграбили, сняли бронзовые колокола и кресты, а двери забили досками. Несколько десятилетий храм стоял пустым. Атеисты вынашивали планы разрушить архитектурное чудо. Спасло его то, что здание стали использовать как склад. В его защиту выступил писатель Степан Олейник, уроженец соседнего села Левадовка. В начале 1990-х храм был возвращен религиозной общине.

Покровка и соседнее село Троицкое все еще пользуются плодами заботливого хозяйствования и благотворительности бывшего владельца. В его усадебном доме располагается школа, сохранились электростанция и хозяйственные постройки.

Есть в селе и барское имение семьи Кондрацких с подземным ходом.

В Троицком Доме народного творчества можно ознакомиться с изысканным собранием художественных произведений заслуженного мастера народного творчества Украины, основоположника южного стиля декоративно-прикладной росписи Ростислава Палецкого, осмотреть маски славянских богов, пантеон которых создал художник и поэт Николай Скалозуб. Нельзя обойти вниманием коллекцию произведений прикладного искусства, представленную, в частности, несколькими сотнями вышитых рушников ХІХ-ХХ века. Директор заведения Александр Славинский расскажет о художниках, которые своим творчеством прославили село, Одесскую область и всю Украину.

В селе Ясеново Второе туристов поражает своим величием более чем 200-летняя церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возрожденная и обновленная меценатами, где хранится чудотворная икона «Всех скорбящих радость», написанная монахами на Афоне. На церковном дворе находится сельский краеведческий музей. Его экспонаты — красноречивые свидетельства истории этого края со времен палеолита и до сегодняшнего дня. Хранитель древностей Юрий Ганченко поведал об основателе музея Сергее Рахубенко, который его открыл более 60 лет назад, приобщив к изучению истории края сотни местных школьников.

Включенная в маршрут усадьба «Медовые росы» — самый привлекательный на севере Одесщины этнографически-оздоровительный центр, основанный семьей Гогулинских в селе Ясеновое Первое. Свою усадьбу со 150-летней хатой энтузиасты превратили в настоящий центр зеленого туризма, приложив к этому творческий потенциал, мастерство и кипучую энергию.

Его хозяйка Алла Чаус предлагает апитерапию. Ее родители — Владимир и Ольга Гогулинские — занимаются пчеловодством и народными ремеслами. Поэтому в усадьбе можно приобрести мед, медовуху и хреновуху, восковые свечи, куклы-мотанки и тому подобное. Щедрые хозяева не отпускают туристов голодными, а угощают их изысканными блюдами и целебными напитками.

База отдыха «Усадьба на Кодыме» в Арчепитовке предлагает туристам отдых в двухэтажных деревянных домиках. Есть ресторан, бассейны, ферма по выращиванию улиток с дегустацией этого деликатеса. Из развлечений на кодымской усадьбе — рыбалка на реке и экскурсия речным транспортом и тому подобное.

Надкодымский чудо-край

Живописные села Любашевской и Зеленогорской громад, которые красуются вдоль реки Кодымы, могут стать настоящими центрами зеленого туризма усадебного типа. Ведь здесь сохранилось много старинных домов под соломенной крышей.

В селе Ясеново Второе возрождает древнюю усадьбу аграрий и меценат Сергей Паровик. В соседней Гвоздавке крестьянин Владимир Бурлака восстановил сельское архитектурное чудо — избушку под камышом — в первозданном виде. Стены расписаны национальным орнаментом. Двор огорожен ивовым плетеным забором, на котором виднеются более сотни разнообразных кувшинов. Возведена сауна, обустроены места для летнего и зимнего угощения, есть небольшой декоративный водопад. Для купания здесь установлен чан на полтонны воды. Это для парения зимой, чтобы изгнать из тела все недуги. Освежиться можно, нырнув прямо в пруд, вырытый заботливым хозяином на месте огорода.

В вольерах мини-зоопарка выгуливаются австралийские страусы эму, павлины, фазаны, декоративные утки и голуби.

В Бобрике Втором возрождает древние хаты Василий Заплетный. Здесь украинские дома расписаны колоритными национальными узорами.

Также любознательные туристы могут ознакомиться с производством эфирных масел из шалфея, любистка и других растений. Заинтересует и соц-арт, который еще таится на автобусных остановках, обрамленных мозаичными полотнами, в том числе и выполненный в национальном стиле.

На тракте Кривое Озеро — Балта в Бобрике Первом возвышается «Дуб Пушкина». Как известно, поэт дважды проезжал по этой дороге, направляясь в Кишинев и, вероятно, под ним отдыхал.

— Красочная, ароматная, вкусная Украина — вся она здесь, на Любашевщине. Здесь открывается туристическая тропа в неповторимые места, чтобы все желающие могли налюбоваться уютом и красотой этого края, попробовать здешние блюда с домашней медовухой и хреновухой, поспать на ульях, полюбоваться природой, отдохнув телом и душой от городской суеты, — отозвался о маршруте «Любашевские путешествия» известный в Одессе туроператор Александр Грабовский.