Сакральная магия мотанок: почему мастерица из Одесской области начала создавать куклы во время войны

Обереги для родных и защитников

Уроженка Троицкого Юля Жуковская в детстве занималась рисованием узоров в художественном кружке «Дивоцвіт» местной мастерицы Ларисы Бабинец. Ее мать Валентина Барда — талантливая троицкая вышивальщица.

Выйдя замуж, Юля об искусстве даже не помышляла. Когда же началась война и ее муж стал на защиту Отчизны, захотелось создать ему защитный оберег.

— Первую свою куклу-мотанку я смотала 18 октября 2022-го. До этого только читала о таком искусстве. Когда взялась ее мастерить, то не знала, как это делается. Но с каждой нитью, с каждым витком раскрывала для себя секрет мотания. Поэтому на первой, пробной кукле не остановилась, — рассказала Юлия Жуковская, — Мотала сыну, мужу, родным и знакомым. В течение полугода ежедневно создавала новые мотанки, от которых, откровенно скажу, сама схожу с ума. Самая маленькая моя кукла имеет рост четыре сантиметра, самая высокая — 70.

Мастерица неутомимо делает обереги для защитников, благотворительных ярмарок в поддержку ВСУ. Две ее куклы представлены в США на благотворительном аукционе, где собираются средства в поддержку детей Херсонщины. Это госпожа «Поричка», которая любит и воспитывает детишек, и «Берегиня рода», которая всегда оберегает свою семью, где бы она ни была.

В прошлом июне Юлия Жуковская представила свои сакральные куклы в родном селе, в Доме народного творчества. Ее колоритные работы были удостоены художественной премии поселкового совета имени Ростислава Палецкого.

Кто же такая кукла-мотанка? Почему ее так ценили?

Прежде всего, потому что мотанка — символ благополучия, добра и надежды.

Куклу создавали только с искренними чувствами, веря, что она несет мощную энергетику, оберегает дом и каждого его жителя.

Мотанки разделяются на обрядовые, обереговые и игровые:

Обрядовые мастерили к определенным праздникам, наделяя именами Коляда, Свадебная, Масленица, Вербница, Веснянка, Пасхальная, Купавка и тому подобное.

Обереги мастерили на беременность, здоровье, благосостояние, богатство, на согласие, успех и счастье. Внутрь таких кукол закладывали целебные травы и монеты.

Игровыми же куклами играли дети, они помогали развивать мелкую моторику и формировали у девочек навыки будущего материнства.

Лица мотанкам не рисовали, а выкладывали разноцветными нитками в виде креста. Это — солярный знак Солнца, которое считается центром Вселенной и источником жизни, поэтому крест на лице символизирует самого человека, его жизнь, гармонию души и тела.

— Мотая мотанку при свече, когда был блэкаут, ты как будто погружаешься в мир сказки и магии. Кукла может быть разной — от одежды до головного убора. Были моменты, когда понимала: ну «хочет» она надевать тот платок, венок или цветок. В процессе мотания будущая кукла «показывает», какая прическа ей нужна. Например, я мотала куклу, волосы не хотели ложиться по-моему, и невольно созрел образ Солохи, — рассказала Юлия. — Когда мне заказывают куклу, всегда интересуюсь, какой она должна быть, чтобы мотанка-защитница гармонировала с новым владельцем.