Агрессивный бизнес: как селяне отсудили у арендаторов собственный пруд

Решением Ясеновского сельсовета 16-гектарный пруд был передан новосозданному общественному союзу рыбаков «Чумакова гора». Возглавил его местный житель Сергей Мищенко. И уже осенью водоем зарыбили мальком карпа, толстолобика и белого амура.

Этому радостному для жителей села событию предшествовала судебная тяжба с пришедшими бизнесменами, которые фактически лишили крестьян доступа к водоему, построенному в 1970 году при содействии председателя колхоза Григория Пусара.

Иван Савчук, один из инициаторов судебного иска, рассказал, что три арендатора пруда не позволяли местным жителям не только ловить рыбу, поить коров, поливать огороды, но даже купаться. Также пытались отобрать огороды и приусадебные постройки, оказавшиеся в так называемой 25-метровой природоохранной зоне, и угрожали перекрыть путь по дамбе, которая соединяет две сельские улицы, расположенные по обе стороны водоема. Узнав об этом, люди забили тревогу, и семь человек подали заявление в суд. Судебный процесс тянулся два года — с 2010-го по 2012-й.

Отсудив пруд, 59 человек создали союз «Чумакова гора», отремонтировали гидросооружение и разработали Устав, по которому обязались очистить прибрежную зону и сам водоем, а также его зарыбить. Тридцать рыбаков пожертвовали по 500 гривен, чтобы приобрести в рыбопитомнике на Виннитчине малька карпа, белого амура и толстолобика. Это 20 тысяч экземпляров рыбы средним весом 50 г (общий вес 400 кг), которых недавно подселили к биоресурсам пруда — карасям, щукам, окуням, плотвам, ракам. Для предотвращения вылова рыбы сетями и засорения берегов рыбоводы ввели на водоеме дежурство.

Что касается любительского лова, то всем желающим разрешено ловить на удочку или спиннинг аборигенные виды рыбы. На карпов, толстолобиков и белого амура рыбалку открывают, когда они подрастают.

Каждую весну рыбаки запускают новую партию мальков. Также крестьяне расчистили источники, питающие водой их пруд, который является безымянным притоком реки Кодымы.