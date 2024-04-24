Поэтесса и рукодельница: история нашей читательницы — инвалида с диагнозом ДЦП

Стихи пишу с 2012 года. Мои первые строки родились неожиданно. До этого я жила, не видя естественной красоты, не чувствуя радости от жизни. И только вернувшись от психолога, поняла, что живу, и написала свое первое стихотворение.

В 2016 году на День села я читала землякам свои стихи. А через год, благодаря благотворителям, уже держала в руках собственную книгу стихов «Одинокий путь». Имею премию облсовета «За творческие достижения» и лауреатство в Международном фестивале «Надежда есть». В этом году меня наградили дипломом конкурса «Голос души великого народа».

Когда началось вторжение врагов в Украину, не могла писать, чтобы не ранить себе душу. С приходом весны написала первое стихотворение «Черный ворон». С большой болью, со слезами печаталась каждая буква. На конкурсе «Источник надежды» для людей с инвалидностью, который проходил в Подольске и в котором уже в пятый раз участвовала, мое стихотворение заняло первое место.

Сильное душевное волнение за украинцев, которые страдают от войны, и за каждого солдата «уложило» меня в больничную койку. Находясь в тяжелом состоянии и идя на вторую операцию, пела Гимн Украины. Пережила три операции за неделю. Спастись от отчаяния помогло вязание шарфов для защитников, чтобы согреть их в холодную погоду. Именно мысль, что воины ждут моего тепла, помогла мне выжить. Вязала без спиц и крючков, потому что не могу их держать в руках. Сначала не получалось, но я упорно трудилась. Вот так неожиданно открыла в себе еще один талант.

Также я уже дважды побеждала на конкурсе вышиванок и заняла второе место в дистанционном конкурсе по вязанию, который проходил в Киеве.

После победы планирую напечатать еще две книги.

Откровенно скажу, что и находясь в кресле колесном можно творить. Если даже ты не можешь хорошо говорить и ловко двигаться, ты можешь творить!

Люди с инвалидностью в любом возрасте остаются детьми, потому что они умеют искренне радоваться каждой мелочи, любить без сомнений. Они боятся кому-то причинить боль, потому что знают, что это такое.

Девиз моей жизни: «Верь и действуй — два коротких слова, которые нужно знать каждому!»

С уважением — Лидия Сологуб

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»