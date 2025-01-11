Это здание на Софиевской, 15 ― памятник архитектуры позапрошлого века, известный как «Дом Скаржинского». Его еще называют «дом с единорогами».

Еще до войны одесситы, живущие в этом доме, взывали о помощи: дом «рассыпался». Баннеры с надписями «Спасите наш дом!» долго «украшали» его фасад. А вместо двух единорогов тогда можно было увидеть только одного, разве что узнать, что это единорог, было не так-то просто. Состояние его было ужасное…

Потом была акция «Духи дома. Живопись ради спасения архитектуры»: прямо на улице выставили художественные полотна, но не только для того, чтобы прохожие могли просто полюбоваться картинами, но и ради спасения дома.

А еще до этого, в 2018 году, одесские краеведы забили тревогу по поводу судьбы лепнины, которая украшала когда-то этот исторический дом.

Потом, тоже еще до войны, дом таки дождался своего часа. Фасад памятника зодчества начали ремонтировать. Он долго «жил» под огромной драпировкой.

И это еще не все. Уже во время проведения реставрационных работ, в октябре 2023 года, дом пережил пожар…

И вот теперь… Вот теперь его фасад засиял обновленной красотой. Памятник архитектуры преобразился, как в сказке. Люди даже останавливаются, чтобы присмотреться к деталям, фотографируют обновленный дом.

И хотя ремонт со стороны Торговой улицы еще продолжается (на первом этаже), полюбоваться домом теперь можно со всех сторон. Наверное, «духи дома» сделали свое дело.

Что касается единорогов, то они перед вами (смотрите фото ниже в галерее). И не один, как было до реставрации, а оба ― обновленные и загадочные.

Как выглядел дом до ремонта и как выглядит сейчас смотрите на наших фото.

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