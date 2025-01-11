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Это здание на Софиевской, 15 ― памятник архитектуры позапрошлого века, известный как «Дом Скаржинского». Его еще называют «дом с единорогами». 

Еще до войны одесситы, живущие в этом доме, взывали о помощи: дом «рассыпался». Баннеры с надписями «Спасите наш дом!» долго «украшали» его фасад. А вместо двух единорогов тогда можно было увидеть только одного, разве что узнать, что это единорог, было не так-то просто. Состояние его было ужасное… 

будинок з єдинорогами

Потом была акция «Духи дома. Живопись ради спасения архитектуры»: прямо на улице выставили художественные полотна, но не только для того, чтобы прохожие могли просто полюбоваться картинами, но и ради спасения дома. 

А еще до этого, в 2018 году, одесские краеведы забили тревогу по поводу судьбы лепнины, которая украшала когда-то этот исторический дом

будинок з єдинорогами

Потом, тоже еще до войны, дом таки дождался своего часа. Фасад памятника зодчества начали ремонтировать. Он долго «жил» под огромной драпировкой. 

И это еще не все. Уже во время проведения реставрационных работ, в октябре 2023 года, дом пережил пожар… 

И вот теперь… Вот теперь его фасад засиял обновленной красотой. Памятник архитектуры преобразился, как в сказке. Люди даже останавливаются, чтобы присмотреться к деталям, фотографируют обновленный дом. 

И хотя ремонт со стороны Торговой улицы еще продолжается (на первом этаже), полюбоваться домом теперь можно со всех сторон. Наверное, «духи дома» сделали свое дело. 

будинок з єдинорогами д

Что касается единорогов, то они перед вами (смотрите фото ниже в галерее). И не один, как было до реставрации, а оба ― обновленные и загадочные. 

Как выглядел дом до ремонта и как выглядит сейчас смотрите на наших фото. 

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