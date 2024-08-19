ВСУ готовятся войти в Приднестровье? — комментарии экспертов

О чем был пост Тараса Чмута

Толчком для слухов и обсуждений возможного захода ВСУ на территорию Приднестровья стала публикация украинского военного аналитика Тараса Чмута в соцсети “Х”.

У себя на странице он разместил фрагмент карты с территорией Приднестровья и многозначительной подписью “Ні на що не натякаю, АЛЕ… ”.

Этот пост вызвал бурные обсуждения среди украинцев в соцсетях: возможен ли такой шаг украинской армии? Многим нашим соотечественникам хотелось бы этого, ведь в Приднестровье под видом “миротворцев” находятся подразделений вооруженных сил рф и постоянно угрожают территории Одесской области Украины.

Проблема присутствия российских войск в Приднестровье поднимается не в первый раз. Но если в начале войны украинцы опасались их вторжения, то теперь, наоборот, уже власти российского анклава опасаются захода туда наших войск.

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Но и тогда, и сейчас, ситуация не изменилась: территория Приднестровья по всем международным законам, которые признает и Украина — это территория Молдовы. Без разрешения законных властей этого государства украинская армия не может зайти на его территорию. А власти Молдовы продолжают придерживаться позиции, что конфликт с сепаратистами Приднестровья должен быть решен исключительно мирным путем.

— Приднестровье не вселяет доверия для Украины и это факт, — говорит Александр Коваленко, украинский военный аналитик, находящийся в Одессе. — Но, это территория Молдовы и СОУ (Силы обороны Украины. — ред.) не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально.

Эксперт отмечает, что для проведения такой операции нужен запрос от действующего высшего руководства Молдовы, например президента Майи Санду. Но, просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны серьезные основания.

Это может быть, к примеру, угроза силовой смены власти с участием незаконных вооруженных формирований Приднестровья и российского контингента, что там находится.

А молдавский политик, бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару сказал в комментарии украинским СМИ следующее:

— Было бы желательно, если бы Молдова вместе с Украиной решили вопрос присутствия российских войск в Приднестровье. Но Республика Молдова рассматривает жителей Приднестровья как граждан Республики Молдова, и не может начинать каких-либо военных действий против своих граждан.

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