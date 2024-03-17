В Приднестровье взорвался вертолет: там винят в этом дрон из Одессы (видео, фото)

По сообщениям в российских и приднестровских телеграм-каналах, причиной взрыва вертолета стал удар украинского дрона. Который, якобы, прилетел с территории Одесской области.

Некоторые пропагандисты идут еще дальше в своих заявления, мол дрон прилетел из самой Одессы, и был запущен на Клеверном мосту.

Что касается видео, на нем видно, что на земле стоит вертолет, предположительно, Ми-8. Машина старая, вся в пятнах ржавчины. В кабине отсутствует часть стекол. Это позволяет предположить, что летательный аппарат уже давно не эксплуатируется.

Неожиданно вертолет взрывается и начинает гореть. В ролике отдельно выделен фрагмент с замедленной съемкой крупным планом, где какой-то предмет на большой скорости врезается в вертолет, за чем следует взрыв. На нем же более четко можно рассмотреть, что еще до взрыва в кабине нет нескольких стекол.

К видео, в сообщениях пропагандистов, прилагаются фотографии полность выгоревшего вертолета.

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В Приднестровье случившееся назвали диверсией, цель которой запугать население и сорвать выборы путина в Приднестровье. При этом приднестровские пропагандисты похвастались, что явка на выборах высокая и на пунктах голосования километровые очереди из желающих видеть на должности российского путина именно путина.

Украинская сторона случившееся никак не комментировала.

Приднестовцы любят пугать “эскалаций” ситуации, после чего сами ее и эскалируют. Совсем недавно вот просили у путина защиты от молдовских пошлин. Только путин почему-то сделал вид, что он не слышит.