ВСУ готуються увійти до Придністров’я? – коментарі експертів

Про що був пост Тараса Чмута

Поштовхом для чуток та обговорень можливого заходу ЗСУ на територію Придністров’я стала публікація українського військового аналітика Тараса Чмута у соцмережі “Х”.

У себе на сторінці він розмістив фрагмент карти з територією Придністров’я та багатозначним підписом “Ні на що не натякаю, АЛЕ… ”.

Цей пост викликал бурхливі обговорення серед українців у соцмережах: чи можливий такий крок української армії? Багатьом нашим співвітчизникам хотілося б цього, адже у Придністров’ї під виглядом “миротворців” знаходяться підрозділи збройних сил рф і постійно загрожують території Одеської області України.

Проблема присутності російських військ у Придністров’ї порушується не вперше. Але якщо на початку війни українці побоювалися їхнього вторгнення, то тепер, навпаки, вже влада російського анклаву побоюється заходу туди наших військ.

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Але і тоді, і зараз ситуація не змінилася: територія Придністров’я за всіма міжнародними законами, які визнає і Україна – це територія Молдови. Без дозволу законної влади цієї держави українська армія не може зайти на її територію. А влада Молдови продовжує дотримуватися позиції, що конфлікт із сепаратистами Придністров’я має бути вирішено виключно мирним шляхом.

– Придністров’я не вселяє довіри для України і це факт, – каже Олександр Коваленко, український військовий аналітик, який перебуває в Одесі. – Але це територія Молдови та СОУ (Сили оборони України. – ред.) не можуть проводити жодних операцій на суверенній території іншої країни, тільки якщо вона нас про це не попросить офіційно.

Експерт зазначає, що для проведення такої операції потрібен запит від чинного вищого керівництва Молдови, наприклад, президента Майї Санду. Але просто так відправити цей запит президент Молдови не зможе, потрібні серйозні підстави.

Це може бути, наприклад, загроза силової зміни влади за участю незаконних збройних формувань Придністров’я та російського контингенту, що там перебуває.

А молдавський політик, колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару сказав у коментарі українським ЗМІ таке:

– Було б бажано, якби Молдова разом із Україною вирішили питання присутності російських військ у Придністров’ї. Але Республіка Молдова розглядає жителів Придністров’я як громадян Республіки Молдова, і не може розпочинати будь-яких військових дій проти своїх громадян.

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