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Утро 14 июля в Одесской области: будет ли «второй фронт» с Приднестровья?

Утро 14 июля в Одесской области: будет ли «второй фронт» с Приднестровья?

«Второго фронта» со стороны непризнанного Приднестровья и нападения с этого направления на Одесскую область не будет. В этом уверен спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Об этом он заявил сегодня утром, 14 июля, в обращении к жителям Одессы и области.

«Что касается вопроса Приднестровья, который почему-то снова поднимается, то второго фронта не будет. Наши силы обороны готовы ответить врагу, если он только сунется сюда»,

– заверил представитель военной администрации.

Он отмечает, что в Приднестровье сейчас отмечается некоторая активность, однако никаких активных действий к началу каких-либо провокаций не наблюдается, и подчеркивает: на любые провокации со стороны Украины будет четкий ответ.

Также Братчук напомнил, что сегодня утро в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, напоминая таким образом, что угроза нанесения ракетных ударов остается в силе: в Черном море остаются российские корабли-ракетоносцы.

А в целом ночь в Одессе и одесской регионе прошла спокойно.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко (известный под ником «Злой одессит») сообщил в своем Телеграм-канале, что на территории Приднестровья развернули в направлении Одесской области 6 батарей реактивного залпового огня «Град» и 3 гаубицы Д-44, приведенные в полную боевую готовность, а также привлекли 600 военнослужащих своего НВФ так называемой ПМР.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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