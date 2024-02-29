Съезд в Приднестровье: какое обращение к россии приняли депутаты

Непризнанное Приднестровье провело съезд, на котором так называемые «депутаты» обратились к россии с просьбой о защите в условиях «усиления давления Молдовы».
Как сообщают «Новости Приднестровья», 28 февраля в Тирасполе состоялся съезд депутатов всех уровней Приднестровья. Его делегаты заявили о якобы «усилении давления» Молдовы. Кроме рф, решили также обратиться к Генсеку ООН, ОБСЕ и другим организациям.
«Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в Декларации съезда.
К Генсеку ООН решили обратиться с просьбой «учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, устранить нарушения Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности».
ОБСЕ непризнанная республика призывает повлиять на руководство Молдовы с целью, как говорится в декларации, «возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, прекратить нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта».
Международный комитет Красного Креста просят обеспечить условия для «обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотъемлемых свобод всех жителей Приднестровья».
В Европарламент решили обратиться с просьбой приложить усилия для «предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев».
Какой будет ответ россии на призывы Приднестровья
В Институте изучения войны (ISW) предполагают несколько вероятных вариантов действий российских властей на призывы «депутатов» непризнанного Приднестровья о помощи.
По мнению аналитиков, вероятно, призывы приднестровских депутатов имеют целью предоставить Кремлю обоснование для широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы — действий, к которым Кремль может прибегнуть как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.
МИД рф сообщил 28 февраля в ответ на обращение приднестровского съезда «депутатов», что защита интересов жителей Приднестровья и «соотечественников» является одним из приоритетов россии, а также пообещал «внимательно рассмотреть» требования Приднестровья.
Наиболее вероятный вариант действий заключается в том, что Кремль использует съезд как плацдарм для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре 2024 года, соответственно.
Самый опасный план развития событий заключается в том, что Кремль может принять решение о формальной аннексии Приднестровья в будущем, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.
В институте предполагают следующие варианты действий российских властей:
- Кремль может решить не принимать никаких мер сразу после съезда 28 февраля. Однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже.
- Кремль может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить недавно принятый Таможенный кодекс, который вступил в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой в Таможенный кодекс, имеют важное значение для приведения Молдовы в соответствие с нормами ЕС на пути страны к членству в Евросоюзе.
- Кремль также может попытаться предоставить дополнительную военную помощь приднестровским силам в будущем, хотя пока непонятно, каким образом он надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.
О том, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Молдовой и сепаратистами из Приднестровья, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала в материале: У Приднестровья проблемы, а боится Молдова.