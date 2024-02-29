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Съезд в Приднестровье: какое обращение к россии приняли депутаты

Съезд в Приднестровье: какое обращение к россии приняли депутаты

Непризнанное Приднестровье провело съезд, на котором так называемые «депутаты» обратились к россии с просьбой о защите в условиях «усиления давления Молдовы».

Как сообщают «Новости Приднестровья», 28 февраля в Тирасполе состоялся съезд депутатов всех уровней Приднестровья. Его делегаты заявили о якобы «усилении давления» Молдовы. Кроме рф, решили также обратиться к Генсеку ООН, ОБСЕ и другим организациям.

«Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в Декларации съезда.

К Генсеку ООН решили обратиться с просьбой «учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, устранить нарушения Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности».

ОБСЕ непризнанная республика призывает повлиять на руководство Молдовы с целью, как говорится в декларации, «возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, прекратить нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта».

Международный комитет Красного Креста просят обеспечить условия для «обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотъемлемых свобод всех жителей Приднестровья».

В Европарламент решили обратиться с просьбой приложить усилия для «предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев».

Какой будет ответ россии на призывы Приднестровья

В Институте изучения войны (ISW) предполагают несколько вероятных вариантов действий российских властей на призывы «депутатов» непризнанного Приднестровья о помощи.

По мнению аналитиков, вероятно, призывы приднестровских депутатов имеют целью предоставить Кремлю обоснование для широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы — действий, к которым Кремль может прибегнуть как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

МИД рф сообщил 28 февраля в ответ на обращение приднестровского съезда «депутатов», что защита интересов жителей Приднестровья и «соотечественников» является одним из приоритетов россии, а также пообещал «внимательно рассмотреть» требования Приднестровья.

Наиболее вероятный вариант действий заключается в том, что Кремль использует съезд как плацдарм для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре 2024 года, соответственно.

Самый опасный план развития событий заключается в том, что Кремль может принять решение о формальной аннексии Приднестровья в будущем, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.

В институте предполагают следующие варианты действий российских властей:

  • Кремль может решить не принимать никаких мер сразу после съезда 28 февраля. Однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже.
  • Кремль может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить недавно принятый Таможенный кодекс, который вступил в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой в Таможенный кодекс, имеют важное значение для приведения Молдовы в соответствие с нормами ЕС на пути страны к членству в Евросоюзе.
  • Кремль также может попытаться предоставить дополнительную военную помощь приднестровским силам в будущем, хотя пока непонятно, каким образом он надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.

О том, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Молдовой и сепаратистами из Приднестровья, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала в материале: У Приднестровья проблемы, а боится Молдова.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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