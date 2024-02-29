Съезд в Приднестровье: какое обращение к россии приняли депутаты

Как сообщают «Новости Приднестровья», 28 февраля в Тирасполе состоялся съезд депутатов всех уровней Приднестровья. Его делегаты заявили о якобы «усилении давления» Молдовы. Кроме рф, решили также обратиться к Генсеку ООН, ОБСЕ и другим организациям.

«Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в Декларации съезда.

К Генсеку ООН решили обратиться с просьбой «учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, устранить нарушения Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности».

ОБСЕ непризнанная республика призывает повлиять на руководство Молдовы с целью, как говорится в декларации, «возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, прекратить нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта».

Международный комитет Красного Креста просят обеспечить условия для «обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотъемлемых свобод всех жителей Приднестровья».

В Европарламент решили обратиться с просьбой приложить усилия для «предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев».

Какой будет ответ россии на призывы Приднестровья

В Институте изучения войны (ISW) предполагают несколько вероятных вариантов действий российских властей на призывы «депутатов» непризнанного Приднестровья о помощи.

По мнению аналитиков, вероятно, призывы приднестровских депутатов имеют целью предоставить Кремлю обоснование для широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы — действий, к которым Кремль может прибегнуть как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

МИД рф сообщил 28 февраля в ответ на обращение приднестровского съезда «депутатов», что защита интересов жителей Приднестровья и «соотечественников» является одним из приоритетов россии, а также пообещал «внимательно рассмотреть» требования Приднестровья.

Наиболее вероятный вариант действий заключается в том, что Кремль использует съезд как плацдарм для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре 2024 года, соответственно.

Самый опасный план развития событий заключается в том, что Кремль может принять решение о формальной аннексии Приднестровья в будущем, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.

В институте предполагают следующие варианты действий российских властей:

Кремль может решить не принимать никаких мер сразу после съезда 28 февраля. Однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже.

Кремль может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить недавно принятый Таможенный кодекс, который вступил в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой в Таможенный кодекс, имеют важное значение для приведения Молдовы в соответствие с нормами ЕС на пути страны к членству в Евросоюзе.

Кремль также может попытаться предоставить дополнительную военную помощь приднестровским силам в будущем, хотя пока непонятно, каким образом он надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.

О том, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Молдовой и сепаратистами из Приднестровья, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала в материале: У Приднестровья проблемы, а боится Молдова.