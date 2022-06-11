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«Доступные лекарства»: какие препараты одесситы могут получить бесплатно?

«Доступные лекарства»: какие препараты одесситы могут получить бесплатно?

В Одессе продолжает работать государственная программа «Доступные лекарства». Об этом напоминает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Так, сейчас по программе «Доступные лекарства» одесситы могут бесплатно или со значительной скидкой получить препараты для амбулаторного лечения:

  • сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;
  • сахарного диабета I и II типов;
  • бронхиальной астмы;
  • расстройств психики и поведения, эпилепсии.

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В программу «Доступные лекарства» включено 444 лекарственных средства, из которых 76 – препараты инсулина.

Доступные лекарства можно получить по электронному рецепту, его может выписать семейный врач, с которым пациенты заключили декларацию.

Доступные лекарства

Также сообщается, что аптеки, участвующие в программе «Доступные лекарства», имеют специальную отметку на дверях. В частности, активное участие в программе принимают аптеки КП «Одесфарм».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, где сейчас можно найти нужное лекарство.

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