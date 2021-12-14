Кому в Украине платят не просто большие, а огромные пенсии?

В Украине сейчас чуть меньше 11 миллионов пенсионеров, из них 70%, по состоянию на октябрь (последние данные), получали пенсию в размере до 4 тысяч гривен. И только 4% получали пенсию в размере свыше 10 тысяч гривен.

С 1 декабря минимальная пенсия выросла с 1854 гривен до 1934 гривен, а максимальная, которая в десять раз больше, — с 18 540 гривен до 19 340 гривен. Но есть пенсии, размер которых существенно превышает 19 тысяч гривен. Откуда берутся пенсии, размер которых выше, чем дозволено законом?

Специальные пенсии урезали, но не всем

Первая причина – это пенсии, которые были назначены до введения ограничений, вторая – это так называемые специальные пенсии, которые пытались отменить, но сделали это лишь частично.

Когда в 2004 году вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в нем четко было прописано, что размер пенсии не подлежит ограничению. Позже ограничение все-таки установили: с 2008 года максимальный размер пенсии не мог превышать 12 минимальных пенсий, а с октября 2011 года и до настоящего времени общий размер пенсии не может быть больше 10 минимальных пенсий (10 прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц). Но пенсии, назначенные до введения указанных ограничений, не урезали и они до сих пор выплачиваются в повышенных размерах.

Что касается специальных пенсий, то с ними все гораздо сложнее. Во-первых, на большинство из них действие Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не распространяется. Этот Закон регулирует, прежде всего, обычные пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца — в тех случаях, когда речь идет об обычном трудовом стаже. Во-вторых, до сих пор существует несколько совершенно разных вариантов пенсионного обеспечения. Отдельно просчитываются пенсии для военнослужащих, отдельно — для чернобыльцев, отдельно — для госслужащих. Некоторые виды пенсий со временем урезали. Например, ранее военнослужащим пенсию назначали в размере до 90% денежного обеспечения. Сейчас максимальный размер таких пенсий – 70% денежного обеспечения. Госслужащие тоже ранее получали до 90% от своей зарплаты. Сейчас их пенсии урезаны до 60%.

В то же время сохранены большие пенсии, которые были назначены до принятого урезания и до введения понятия «максимальный размер пенсии». К тому же, 60% от зарплаты – это все равно выше, чем пенсия обычного гражданского пенсионера. Человек со стажем 30 лет получит пенсию в размере всего лишь 30% от зарплаты, со стажем 40 лет – 40% от зарплаты. Мало кто способен выработать за жизнь 50 и более лет фактического стажа. При том, что определение размера зарплаты тоже является, мягко говоря, несправедливым. Но это отдельная тема.

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Не повезло госслужащим и научным работникам

В 2015-2017 годах, из-за экономического кризиса и благодаря дополнительным «реформам», часть специальных пенсий вообще отменили. Но это опять-таки не касается тех, кому такие пенсии были назначены ранее. Теперь не назначаются пенсии научным работникам. Их, ко всему прочему, еще и перестали индексировать. Похожая ситуация сложилась с госслужащими. Ладно бы речь шла о чиновниках высокого ранга, но это коснулось и тех, кто по 20 и более лет отдал работе, например, на низших должностях органов местного самоуправления. Работали люди и рассчитывали на пенсию по одним законам, а теперь столкнулись с совсем другими реалиями. Впрочем, для госслужащих сделали переходный период и часть из них, при наличии необходимого стажа на 1 мая 2016 года, все еще имеет право уйти на свою повышенную пенсию. Со временем назначать такие пенсии уже не будут никому.

Ранее, по нормам отдельных законов, пенсия, кроме госслужащих, назначалась депутатам и их помощникам, членам Кабинета Министров, судебным экспертам, таможенникам, работникам Национального банка, дипломатам, работникам государственных средств массовой информации. По каждой из этих категорий людей были прописаны отдельные пенсионные нормы и льготы. Такие виды пенсий существуют до сих пор. Но новым пенсионерам, которые ранее работали на соответствующих должностях, специальные пенсии уже не назначают.

Цифры и люди

В Украине всего около 3,5 тысячи судей, которым назначено пожизненное денежное содержание. Но на выплату их пенсий ежемесячно уходит 315 миллионов гривен бюджетных средств. Очень грубый примерный подсчет показывает, что на эти деньги можно было бы обеспечить 157 тысяч рядовых пенсионеров пенсией в размере 2 тысяч гривен. Или выплачивать среднюю пенсию, которая сейчас приближается к 4 тысячам гривен, для 78 тысяч человек.

Судьи отсудили себе пенсии

В конечном итоге остается каста неприкасаемых, о которых, собственно, и хотелось рассказать – прокуроры и судьи. В отличие от остальных госслужащих, прокурорам и в дальнейшем будут назначать специальные пенсии – их никто не отменял. Но в свое время размер таких пенсий все-таки снизили с 90% до 60% от зарплаты. И на этот вид пенсий тоже действует ограничение в размере 10 прожиточных минимумов, о чем прописано непосредственно в Законе «О прокуратуре». Но больше всего повезло судьям.

Попытка со стороны государства ограничить размер пенсии судьям была. Но, как бы смешно это ни звучало, свое право на высокую пенсию судьи смогли отстоять в суде. Сам Закон «О судоустройстве и статусе судей» много раз переписывался, но пенсионные льготы из него никуда не исчезли. Судья в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание. Размер такой пенсии выплачивается в размере 50% судейского вознаграждения. За каждый полный год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается еще на два 2% от его зарплаты. Размер пенсии судьи не ограничивается, такое ограничение признано неконституционным. При увеличении зарплаты судейскому корпусу пенсии судей автоматически увеличиваются. Делается это весьма оперативно, чего не скажешь о пенсиях военнослужащих.

Пенсии военным по закону тоже должны пересчитывать в связи с увеличением размера денежного обеспечения, но на практике этот процесс или очень затягивается, или вообще игнорируется. А вот средняя месячная пенсия одного судьи только в этом году выросла с 80 тысяч гривен весной до 90 тысяч гривен осенью. За такие деньги можно было бы ежемесячно выплачивать минимальную пенсию 46 обычным пенсионерам. Конечно, не все судьи получают баснословные зарплаты, но есть и те, кому официально за работу платят и 100, и 200 тысяч гривен в месяц и даже выше – все зависит от статуса судьи и судебной инстанции. А 50% от этих сумм вполне позволяют получать пенсию в размере и 50, и 100 тысяч гривен и выше.

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Когда речь идет о дефиците бюджета Пенсионного фонда, то о так называемых специальных пенсиях вспоминать почему-то не принято. Но именно это создает дисбаланс, сохраняющийся при начислении пенсий: кому-то пенсию увеличили в этом году на 10 тысяч гривен, кому-то с 1 декабря добавили всего 80 гривен, а кто-то и вовсе остался без прибавки.

Сергей Коробкин

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