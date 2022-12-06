Военные пенсии: что изменилось и каковы планы на будущее?

Сегодня, 6 декабря, мы отмечаем День Вооруженных сил. Праздник был основан еще в 1993 году и привязан к дате принятия Закона «О Вооруженных силах Украины» (6 декабря 1991 года). В честь этой даты мы решили проанализировать, какие главные изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих произошли в этом году и что нашим защитникам обещают в дальнейшем.

Досрочная пенсия, возраст и стаж

Сначала напомним, что кадровые военные имеют право на пенсию за выслугу лет. В зависимости от количества выслуги, на пенсию можно уйти в 45 лет и даже раньше, что предусмотрено Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц». Размер таких пенсий назначается в размере от 50 до 70 процентов денежного обеспечения военного, а тем, кто был в Чернобыле, – до 100%.

Лица, не имеющие военной выслуги, но имеющие статус участника боевых действий, могут уйти на пенсию в 55 лет, то есть на 5 лет раньше установленного пенсионного возраста. Такие пенсии назначаются по нормам Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Их размер зависит от общего стажа и зарплаты, как и у обычных пенсий по возрасту. Известно, что общий размер пенсии участника боевых действий не может быть ниже 210% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц (с 1 декабря – 4395,30 грн.).

Тероборона: что с льготным статусом?

Одно из ключевых изменений в пенсионном законодательстве военных в этом году касается именно участников боевых действий. Право получать такой статус предоставили также участникам территориальной обороны. На этих же лицах теперь распространяются и нормы упомянутого выше Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц».

Соответствующий пакет законодательных инициатив был принят 15 марта 2022 года. Однако оказалось, что этих изменений недостаточно. На практике терробороновцы начали жаловаться, что статус участника боевых действий оформить не могут, поскольку еще недоработаны старые порядки, регулирующие этот вопрос. То есть законы приняты, а соответствующие подзаконные акты – еще нет. В правительстве уверяют, что над этим работают, и соответствующие изменения должны быть доработаны и приняты.

Сколько платят лицам с инвалидностью?

Второе существенное изменение в этом году – повышение минимальных пенсий по инвалидности. Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 15 февраля 2022, но перерасчет сделан только с 1 октября, как там и прописано.

В целом, пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливаются в размере от 40 до 100 процентов сумм денежного обеспечения в зависимости от группы инвалидности. При этом минимальные размеры таких пенсий раньше составляли от 100% до 130% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть отдельные пенсии по инвалидности, по состоянию на сентябрь 2022 года, могли не превышать 2100 гривен (это минимальная пенсионная выплата).

С 1 октября минимальные пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы установлены в размере 5025 гривен, II группы – 4610 гривен, III группы – 4396 гривен. Другим лицам с инвалидностью из рекрутов, солдат и матросов срочной службы (так называемые инвалиды армии): I группы – в размере 4605 гривен, II группы – 4396 гривен, III группы – 4186 гривен.

В зависимости от звания и должности, эти суммы могут расти еще на 10-30%.

Пенсии по инвалидности планируют индексировать

Многие годы пенсии военных не индексируются. Также с большими сложностями и противоречивым способом проводят перерасчеты в связи с увеличением денежного обеспечения. Впрочем, в этом году были приняты долгожданные изменения, согласно которым военные пенсии должны индексировать ежегодно с 1 марта, как и остальные виды пенсий. Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства» №2040-IX от 15 февраля 2022 года. В этом законе речь даже идет об индексации уже с 1 марта 2022 года. Однако при этом Порядок индексации военных пенсий не был принят. Казалось бы, что вопрос решился с принятием постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы индексации пенсий» №727 от 24 июня 2022 года. Однако там отмечено, что индексация должна состояться только в 2023 году. Более того, в этом постановлении написано, что оно должно вступить в силу только после прекращения военного положения (с 1 числа месяца, следующего за месяцем его прекращения или отмены). То есть чиновники снова намудрили, и вопросы индексации для некоторых категорий пенсионеров оставили в замороженном состоянии.

Пребывание в плену засчитают в стаж

Еще одно интересное изменение в законодательстве вступило в силу 19 ноября. Теперь пребывание в плену будет засчитываться военным в страховой стаж. За таких людей государство будет платить пенсионные взносы за весь период пребывания в плену. Это предусмотрено Законом №2010-ІХ от 26 февраля 2022 года (Закон «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей » №2010-ІХ от 26 февраля 2022 года).

Доплаты за особые заслуги вырастут

Есть также военные, которым может быть присвоен статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной. Таковыми считаются, в частности, Герои Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден «Золотая Звезда»; лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней. Сейчас за этот статус доплачивают до пенсии 70% прожиточного минимума, то есть 1418,90 гривни – с 1 июля, и 1465,10 гривни – с 1 декабря.

С 1 января 2023 размер этой доплаты должны существенно поднять. В зависимости от награды, доплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, будут ежемесячно составлять от одной до трех минимальных зарплат, то есть от 6700 гривен.

Сергей Коробкин