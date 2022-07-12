Волонтеры Одессы: кому и как помогают «Незламні»?

Она – прекрасная, дружелюбная девушка. В жизни выбрала довольно интересную и полезную профессию реабилитолога. Решила помогать людям преодолевать не не только физическую, но и душевную боль. С этой целью одесситка Анастасия Лисицкая овладевала соответствующей профессией, обучаясь в Киеве на четвертом курсе Открытого международного университета развития человека «Украина». В июне она готовилась получить степень бакалавра, но в феврале была вынуждена покинуть столицу, вернуться в Одессу и заняться неведомой до этого волонтерской деятельностью.

– Как и все украинцы, рано утром 24 февраля я проснулась от ракетных взрывов. Всю следующую ночь просидела в подвале, волнуясь и молясь за себя, своих близких и Украину. А уже 25 февраля под обстрелами, звучавшими в столице, я на автомобиле эвакуировалась из города. Было очень страшно, – вспоминает Настя.

Сначала девушка отправилась на Волынь, где было безопаснее. Добралась до города Рожище, перевела дух, немного успокоилась… А через несколько дней ей позвонил друг Игорь из Одессы и сказал, что он создает организацию «Незламні» («Несокрушимые»), которая на добровольных началах будет помогать военным, переселенцам и местным жителям.

Несокрушимые – это непобедимые, непокоренные, стойкие, – те, кого нельзя уничтожить, разрушить, задумалась Анастасия. И уже 1 марта отправилась в Одессу, решив непременно стать составной частью этой организации.

Игорь, конечно, охотно принял ее в свою команду, познакомил с другими активистами патриотического движения, ввел в курс дела. А вскоре сообщил, что девушка остается за старшую, а он уходит в ВСУ медбратом.

– Испугалась ли я? Наверное, немного. Все-таки это ответственность, которая легла на мои хрупкие плечи. Но ничего, – справилась. И с Игорем почти каждый день общаемся по телефону. Он постоянно интересуется состоянием дел, советует, что и как сделать, если у меня возникают какие-то вопросы. У нас – дружная команда, мы – несокрушимые, и вместе, поддерживая друг друга, делаем свое дело, которое для нас уже стало любимым и смыслом жизни в это тяжелое военное время, – поделилась впечатлениями от работы Настя.

В этой организации протягивают руку помощи нашим военным и рядовым гражданам – лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким матерям и пожилым людям, а также вынужденным переселенцам из районов ведения боевых действий, оказавшимся в крайне тяжелых условиях и без крова.

По словам Анастасии, именно для этой категории наименее защищенных граждан активисты движения раз в две недели, а по необходимости – и раз в неделю предоставляют продуктовые наборы весом около 15 кг. В их состав, кроме овощей, сахара, круп, консервов, масла, печенья, также входят стиральный порошок и средства личной гигиены.

«Незламні» создали свою страницу в Телеграм, на которую уже подписались около 2,5 тысячи украинцев. Через этот канал в основном и поддерживают связь.

– К примеру, недавно мы в достаточно сжатые сроки собрали около 10 тысяч гривен. На них мы приобрели медицинские инструменты для украинских военных, которые отправлялись на передовую. А вообще за более чем четыре месяца существования нашей команды нам удалось оказать помощь людям в размере более миллиона гривен, – рассказала Анастасия.

Рядом с девушкой всегда находятся надежные ассистенты, такие как, например, отзывчивая на боль и проблемы других волонтер Антонина Таранюк. Настя признается, что она вообще не знает, что бы без нее делала. Антонина помогла ей трудоустроиться в Одессе в один из магазинов. Вместе они еженедельно закупают продукты питания и другие вещи первой необходимости, которые впоследствии расфасовывают и в свободное от работы время по три-четыре раза в неделю выдают в виде наборов всем нуждающимся.

Конечно, за время своего существования «Незламні» предоставляли адресную помощь не только в виде наборов – они завозили детское питание, игрушки, средства гигиены в детские дома, передавали военным приобретенные бронежилеты, каски, носилки, амуницию, медикаменты и термобелье. А после того, как почти три месяца назад в результате ведения боевых действий был поврежден водопровод на Николаевщине, одним из приоритетных направлений деятельности «Несокрушимых» стало еще и обеспечение питьевой водой военных и рядовых жителей соседнего региона.

– Тогда, когда только начинали собирать и складировать воду для дальнейшей отправки в Николаевскую область, мы познакомились с Андреем Беглецовым, который вместе с товарищами предложил свою помощь по перевозке воды к месту назначения. И с тех пор они, загружая в грузовики от 40 до 75 тонн еженедельно, удовлетворяют потребности военных и гражданского населения в этом прифронтовом регионе, – рассказала волонтер.

Да, сейчас ей и ее команде стало немного удобнее работать: на время военного положения им на безвозмездной основе выделили большое складское помещение в одной из одесских промзон. Его площадь позволяет хранить там и большое количество воды, и продукты и другие вещи. Ежедневно с семи утра и до часу ночи Анастасии звонят по телефону и военные, и гражданские с просьбой о помощи. А она, даже будучи уставшей, никому не отказывает и делает все возможное для решение той или иной проблемы.

– Конечно, как и большинство украинцев, я физически и морально устала за время войны. Но когда посмотришь на этих мужественных людей, взявших в руки оружие и ставших на защиту нашей Родины, то с двойной силой хочется работать и делать все возможное для скорейшего приближения нашей Победы над противником. Они – защитники и защитницы Украины – придают нам сил, энергии, оптимизма и веры в хорошее будущее, в то, что все будет Украина! Нет, опускать руки нам некогда! Несмотря ни на что, нам нужно работать и каждому на своем месте помогать людям и стране. После отдохнем, когда закончится война и враг уйдет! – говорит Анастасия.

Еще больше интересного об одесских волонтерах:

Вячеслав Диордиев, фото автора